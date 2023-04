Fãs apostam que Bruna Biancardi irá revelar gravidez em aniversário; entenda

A colunista Fabíola Reipert noticiou, em março, que a influenciadora digital Bruna Biancardi, namorada de Neymar, estaria grávida do segundo filho do jogador. Na época, a assessoria dela negou, mas nem ela, nem o atleta tocaram no assunto. No entanto, algumas atitudes de Bruna nas redes sociais chamam a atenção dos fãs, que continuam especulando a gestação.

A influenciadora, por exemplo, tem evitado posar de corpo inteiro. A última foto publicada no feed não mostra a barriga. Ela também tem evitado decotes que evidenciam os seios, como ocorreu em uma foto postada ao lado de Neymar e amigos.

“Gente, hoje tive real certeza. Ela tá gravidinha mesmo. Mas acho que no tempo dela vai confirmar para gente”, escreveu uma seguidora de Bruna. “Nada tira da minha cabeça que ela está grávida”, disse outra. “Mostra a barriga”, pediu mais uma.

A expectativa é que Bruna confirme a gravidez no próximo sábado (15), quando completa 29 anos.

Ainda segundo o Extra, Bruna voltou a usar um anel de compromisso bastante parecido com o que usava antes do término do namoro com Neymar, em 2022. Ele e a influencer reataram o relacionamento no início de 2023. Há quem aposte em noivado, seguido de casamento, após a revelação da gravidez.

Neymar já é pai de Davi Lucca, fruto do breve relacionamento com Carol Dantas, de quem Bruna é muito amiga atualmente.