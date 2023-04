Adriane Galisteu revela reação inusitada do filho após posar nua na Playboy

A apresentadora Adriane Galisteu contou que o filho, Vittorio, atualmente com 12 anos, fruto do seu casamento com Alexandre Iódice, escondeu embaixo da cama as capas da Playboy que ela posou ao longo da carreira. A revelação inusitada aconteceu no podcast FabTalks, de Fabiana Justus.

Ela ainda explicou que prefere contar tudo ao filho, para que ele evite saber por terceiros. A conversa sobre o ensaio para a Playboy aconteceu quando Vittorio tinha 6 anos.

“Ele escondeu tudo embaixo da cama. Engraçado a reação dele... Eu fiquei olhando para essa cena e falei 'uma hora ele vai vir conversar comigo sobre'”, disse na entrevista.

Adriane também disse que se a publicação ainda existisse no Brasil, ela posaria novamente, já que enxerga a Playboy como “um trabalho artístico incrível”. No entanto, ela afirmou que não abriria um OnlyFans.

A apresentadora foi capa de duas edições da Playboy: em 1995 e em 2011.