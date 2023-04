Isis Valverde e Marcus Buaiz compram mansão de R$ 16 milhões em Los Angeles; veja fotos

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz, que assumiram recentemente o namoro, escolheram uma mansão de R$ 16 milhões para comprar em Beverly Hills, em Los Angeles, conforme a Revista Quem. Eles serão vizinhos de celebridades como Justin Bieber e Hailey Bieber; e Katy Perry e Orlando Bloom.

O casal escolheu os Estados Unidos para poder criar os filhos sem exposição e circular sem assédio da imprensa. Marcus é pai de José Marcus e de João Francisco, fruto do casamento com Wanessa Camargo. Já Isis tem Rael, do relacionamento com o modelo André Resende.

Legenda: Jardim da casa de Buaiz e Isis Foto: Divulgação/Homes

"A ideia não é uma mudança definitiva do Brasil. Esta é a casa dos sonhos deles para curtirem com as crianças com tranquilidade enquanto estiverem se dedicando a trabalhos no exterior. Isis tem se dedicado à carreira internacional e Buaiz expandiu seus negócios para a América do Norte”, explicou uma fonte próxima ao casal.

Legenda: Banheiro da casa Foto: Divulgação/Homes

Ainda segundo a Quem, o imóvel escolhido por Isis e Marcus tem quatro suítes, piso de madeira, entrada de luz natural e lazer completo, além de vista para Hollywood. Um dos detalhes que fez o casal se apaixonar pela casa foi o jardim.

Legenda: Área externa da casa Foto: Divulgação/Homes

Marcus foi procurado pela Quem e não negou a compra do imóvel, mas disse que prefere não falar sobre a vida pessoal. A assessoria de Isis também afirmou que não comenta a vida particular da atriz.