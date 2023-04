Sarah Paulson revela que emprestou dinheiro para Pedro Pascal no início de carreira

A atriz Sarah Paulson revelou, em entrevista à Esquire, que ajudou o ator Pedro Pascal, de quem é muito amiga, no início da carreira dele, dando dinheiro para que ele pudesse se alimentar.

“Ele já falou sobre isso publicamente, mas houve momentos em que eu dava a diária de um dos meus trabalhos para que ele pudesse ter dinheiro para se alimentar”.

Os dois se conheceram em 1993, quando o ator ainda estudava na Tisch School of Arts, da NYU.

Sarah ainda disse que quer ver o amigo “assumir o posto de comédias românticas que era de atores como Bruce Willis e Mel Gibson”.

“Todo mundo quer um pedaço dele. Você só quer que ele tenha sucesso”, diz ela. “E isso para mim, eu sinto, é o sinal de uma grande estrela de cinema. Estou pronto para ele tomar as rédeas dos caras das comédias românticas anteriores, como Bruce Willis e Mel Gibson e todos esses caras. Ele pode ser tudo isso. Vamos refazer 'Duro de Matar' com Pedro. Refaça todos os filmes de 'Máquina Mortífera' com Pedro”, sugeriu.

Atualmente, Pedro Pascal pode ser visto em grande sucesso como “The Last of Us”, “The Mandalorian”, “Narcos” e “Game of Thrones”.