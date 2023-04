Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como foi a dinâmica desta quinta-feira (13)

A 15ª Prova do Líder do BBB 23 foi realizada na noite desta quinta-feira (13), logo após a eliminação de Cezar Black. Em uma semana de dinâmica acelerada, Domitila foi a vencedora da prova, estará imune no próximo paredão e tem direito a um período no VIP, com quarto exclusivo e comidas especiais.

A prova foi realizada em duas fases, e exigiu atenção, habilidade, equilíbrio e agilidade dos participantes.

Como foi a prova do líder

Na primeira fase, os brothers deveriam montar um quebra-cabeça vertical com caixas do Mercado Livre, patrocinador da prova. Quem finalizasse mais rápido e apertasse o botão, passaria segunda fase. Os três piores desempenhos seriam eliminados.

Assim, Amanda e Aline, últimas a apertarem o botão, sairam da prova, enquanto Bruna foi eliminada por montar errado.

Na etapa seguinte, será preciso montar uma passarela, atravessar cinco bases com os nomes das regiões do Brasil. Só poderá avançar para a base da região seguinte, se tiver montado a passarela da anterior. Nesse processo, não é possível pisar no chão.

Os brothers ainda precisam pegar os cards com o nome das regiões e colocar em uma caixa correspondente. Quem finalizar primeiro, colocando os cards na base correta, é o vencedor. Na segunda etapa, Domitila foi a primeira a apertar o botão.

VIP e Xepa

Domitila escolheu Sarah para ficar no VIP junto com ela. Enquanto os outros participantes estão na Xepa. Assim, ficaram na Xepa: