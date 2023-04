Quem saiu do BBB 23? Sarah Aline é a 15º eliminada com 58,2% dos votos

Sarah Aline teve a jornada encerrada no BBB 23 na noite deste domingo (16), quando foi eliminada com 58,2% dos votos do Paredão em disputa com as também sisters Aline e Bruna Griphao. Durante discurso, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o caráter acirrado da votação e lembrou da história de Sarah no programa.

"Participar do BBB era o sonho dessa candidata, e como seria se ela entrasse no programa?", brincou Tadeu pouco antes de anunciar a saída de Sarah Aline, reforçando que não tinha explicações para a eliminação da jovem.

Assim como nos programas anteriores, Tadeu anunciou, pouco antes do discurso, que os brothers deveriam fazer a aposta de quem seria eliminado dessa vez. Na dinâmica deste domingo, a maioria dos confinados escolheu Sarah Aline como a possível eliminada.

Nas redes sociais, horas antes do anúncio da saída de Sarah, parte dos torcedores de Amanda puxaram mutirão para livrar as duas integrantes do quarto Deserto da eliminação.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

A eliminação de Sarah começou com a ida de Aline Wirley ao paredão pela escolha da líder Domitila. Na votação da casa, feita de forma aberta, na sala, Bruna e Sarah foram as mais votadas, com quatro votos cada. A líder precisou desempatar, escolhendo manter a Bruna na berlinda.

Por fim, a indicada do líder, Aline, teve direito a um contragolpe, escolhendo levar Sarah à berlinda. Uma delas será eliminada do reality no domingo (16). Confira o voto de cada um dos brothers: Amanda votou na Sarah

Larissa votou na Sarah

Bruna votou na Sarah

Aline votou na Sarah

Sarah votou na Bruna

Alface votou na Bruna Semana turbo Com mais uma eliminação, o esperado era que os brothers tivessem um momento de respiro, mas a reta final do programa já entrou em ritmo acelerado e, portanto, uma nova formação de Paredão será realizada em seguida. Segundo cronograma divulgado pelo Big Brother Brasil, uma nova Prova do Líder será realizada ainda na noite deste domingo (16) e, sem seguida, um novo Paredão será formado para eliminar o 16º brother ou sister da 23ª edição do programa.