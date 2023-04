Em clima de reta final, veja o que rolou na festa do BBB 23 na madrugada deste domingo (16)

Mais uma festa no BBB 23. Na madrugada deste domingo (16), os brothers curtiram um show mais que especial dos grupos Pixote e Fundo de Quintal na casa mais vigiada. O pagodinho, é claro, animou os participantes por boa parte do tempo. Mais tarde, porém, a emoção falou mais alto.

O casal Sarah Aline e Ricardo protagonizaram momentos românticos na pista de dança. A sister está no paredão dessa semana com Bruna Griphao e Aline Wirley.

"Você vai ficar", disse Ricardo, tranquilizando a psicóloga.

No avançar da noite, Sarah Aline resolveu expor seu sentimento pelo biomédico. "Você é incrível. Eu não conseguiria o resto desse tempo sem você, foi muito bom te ter aqui, de verdade, na sintonia que a gente começou a ter. Foi muito importante pra mim", se declarou.

Os brothers estavam à flor da pele e não conseguiram segurar a emoção em muitos momentos. Enquanto tocava a música "A carne", de Elza Soares, Domitila Barros e Aline Wirley cantaram e se emocionam na pista de dança.

Na berlinda, Aline Wirley e Sarah Aline também choraram abraçadas. “Leve sempre meu amor e minha admiração por você”, disse a ex-Rouge.

Mesmo não estando no paredão atual, Ricardo Alface já pensa mais na frente e está preocupado com as próximas berlindas, de olho na reta final e, claro, no prêmio do BBB.

Ele decidiu dormir mais cedo desta vez. Sarah Aline chegou a tentar convencer o affair a voltar para o evento, mas o plano não deu certo.

“Eu queria muito ficar com você, sabe, mas se eu ficar dessa vez, eu tô mentindo pra mim”, argumentou o biomédico. “Eu não tenho energia mais, sabe? É, tipo, tudo se repete. Eu não tenho mais energia. Eu queria muito poder estar com você, mas eu não tô bem. (...) Eu tô cansado, a mente tá exausta”, completou.

Cronograma

Sexta-feira (14): Prova do Anjo e Formação de Paredão Triplo

Prova do Anjo e Formação de Paredão Triplo Domingo (16): Eliminação, Prova do Líder e Formação do Paredão

Eliminação, Prova do Líder e Formação do Paredão Terça-feira (18): Eliminação

