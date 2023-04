Quem sai do BBB 23? Parcial atualizada indica Sarah como 15ª eliminada

A psicóloga Sarah Aline, de 25 anos, pode ser a 15ª eliminada do Big Brother Brasil 23, conforme aponta o resultado parcial atualizado da enquete do Diário do Nordeste. Mais de 18 mil votos (49%) foram para a saída da sister.

Além de Sarah, estão no paredão Aline Wirley e Bruna Griphao. Entre os votantes, Bruna aparece em segundo lugar para a eliminação com 16.920 cliques, o que representa 44,8% da rejeição.

Aline, ex-integrante do grupo Rouge, foi a escolha de apenas 6,2% do público da enquete com 2.347 votos.

A enquete do Diário do Nordeste já ultrapassa os 37 mil votos sobre a eliminação do reality

Como foi a formação do Paredão?

Aline foi a escolha da líder Domitila. Na votação da casa, feita de forma aberta, na sala, Bruna e Sarah foram as mais votadas, com quatro votos cada. A líder precisou desempatar, escolhendo manter a Bruna na berlinda.

Por fim, a indicada do líder, Aline, teve direito a um contragolpe, escolhendo levar Sarah à berlinda. Uma delas será eliminada do reality no domingo (16).

Veja como foi a votação da casa

Amanda votou na Sarah

Larissa votou na Sarah

Bruna votou na Sarah

Aline votou na Sarah

Sarah votou na Bruna

Alface votou na Bruna

Cronograma

Sexta-feira (14): Prova do Anjo e Formação de Paredão Triplo

Prova do Anjo e Formação de Paredão Triplo Domingo (16): Eliminação, Prova do Líder e Formação do Paredão

Eliminação, Prova do Líder e Formação do Paredão Terça-feira (18): Eliminação

