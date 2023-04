Novo trailer do live-action de 'Barbie' é divulgado; assista

A Warner Bros. Pictures divulgou, nesta terça-feira (4), um novo trailer do filme live-action da Barbie. A produção tem previsão de lançamento nos Estados Unidos para o dia 21 de julho deste ano. Esse é o segundo teaser do filme já lançado.

Nesta terça, o perfil oficial do filme também divulgou pôsteres com os atores performando seus personagens e Dua Lipa confirmada no elenco.

Assista o trailer de "Barbie"

O filme conta com grande elenco. Margot Robbie interpreta a personagem-título e Ryan Gosling será seu par romântico, o Ken.

Participam do filme ainda Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Michael Cera, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Dua Lipa e Kate McKinnon.

O filme é dirigido por Greta Gerwig a partir de um roteiro coescrito com Noah Baumbach, sendo o primeiro filme em live-action baseado na boneca depois de uma série de filmes de animação diretos para DVD e séries de televisão.

SINOPSE DO FILME

No mundo mágico das Barbies, "Barbieland", uma das bonecas (Margot Robbie) começa a perceber que não se encaixa como as outras. Depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no "mundo real".