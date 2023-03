Barbie completa 64 anos nesta quinta-feira (9); veja como seria versão idosa da boneca

A boneca Barbie completa 64 anos de criação nesta quinta-feira (9). Ao longo dessas mais de seis décadas, o brinquedo, idealizado por Harold Matson e o casal Ruth e Elliot Handler, não aparenta a idade que tem. Na verdade, ao longo da sua história, ela foi constante alvo de críticas por reproduzir medidas e padrões de beleza fora da realidade.

Com o passar dos anos, a personagem apresentou diversas versões, desde uma astronauta (1965) que chegou a Lua primeiro que o homem (1966) a uma que homenageou a pesquisadora brasileira que sequenciou o genoma da Covid-19, Jaqueline Goes de Jesus (2021).

Apesar de não apresentar os sinais da passagem do tempo, como rugas e flacidez, o brinquedo da Mattel já demostrou inovações ao lançar bonecas representativas, como edições agênero, carecas, com vitiligo, deficiente auditiva, cadeirante, com diferentes cores de pele e corpos, com prótese e transexual, entre outras.

Mas afinal, qual seria a aparência da Barbie idosa? Essa foi a premissa usada pelo artista digital brasileiro Hidreley Diao para criar uma versão velha da boneca. Com rugas, manchas e rosto 'caído', o ilustrador marcou os traços dela com a passagem do tempo.

Veja versão idosa da Barbie

