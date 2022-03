Professora brasileira que trabalha com educação para surdos vira Barbie

A professora brasileira Doani Emanuela Bertan, de 40 anos, foi uma das 11 mulheres de destaque em diferentes países escolhidas para se tornarem exemplares da boneca Barbie. Entre as outras homenageadas, estão a roteirista e produtora de TV Shonda Rhimes, que esteve por trás da série médica Grey's Anatomy, a estilista chinesa Lan Yu e a cozinheira italiana Sonia Peronaci.

Há pouco mais de um ano, Doani foi uma das dez finalistas do Nobel da Educação 2020, pelo trabalho desenvolvido como professora de educação inclusiva e Língua Portuguesa. A vida dela foi dedicada à educação bilíngue para surdos.

Em 2018, ela criou um canal no YouTube, que tem mais de 14 mil inscritos. A brasileira é considerada uma das pioneiras no ensino pensado diretamente para a comunidade surda, mas que também pode ser acessado por outros tipos de público.

Chamado Sala 8, o canal começou quando alunos surdos da escola em que trabalhava, em Campinas, São Paulo, receberam livros didáticos iguais aos dos demais estudantes: escritos em português, e não em libras. Na tentativa de solucionar o problema, ela criou conteúdos inovadores para atingir os dois públicos, o de pessoas surdas e ouvintes.

Doani Emanuela Bertan professora "Ver meus alunos com materiais que não entendiam foi um dos desafios que encontrei em todos estes anos como professora de surdos. É como se nós, falantes de português, recebêssemos um material escrito em Alemão."

Além da mãe — Maria Ondina, que já morreu —, ela revelou que a apresentadora do TV Xuxa é outra inspiração. "A Xuxa tirou a libras do anonimato, e lá comecei meu interesse pela linguagem de sinais", relembrou a educadora, que já trabalhou como catadora de papel, atendente de pizzaria, vendedora e com panfletagem. Em 2020, chegou na final do Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação.

Bonecas celebram mulheres empreendedoras

Lançado em 2015, o projeto já homenageou outras três brasileiras: a surfista de ondas grandes Maya Gabeira em 2019, a biomédica Jaqueline Goes e a artista IZA em 2021. A nova lista é lançada na véspera do Dia Internacional da Mulher, 8 de março.

"Sabemos que as crianças são inspiradas pelo que veem ao seu redor e é por isso que é tão importante que elas se vejam refletidas em modelos que superaram obstáculos e se tornaram as mulheres corajosas que são hoje", afirma Lisa McKnight, vice-presidente sênior e chefe global de Barbie e bonecas da Mattel.

"Estamos orgulhosos de homenagear mulheres pioneiras globais e, desta forma, ajudar a capacitar a próxima geração de líderes femininas, compartilhando suas histórias", continua ela.

Veja a lista completa de homenageadas deste ano:

Adriana Azuara (México): Fundadora da All4Spas

Ari Horie (Estados Unidos/Japão): Fundadora e CEO da Women's Startup Lab e Women's Startup Lab Impact Foundation

Butet Manurung (Indonésia): Fundadora e Diretora da SOKOLA

Doani Emanuela Bertain (Brasil): Professora e fundadora da Sala 8

Jane Martino (Austrália): Presidente e cofundadora da Smiling Mind

Lan Yu (China): Estilista de Moda

Lena Mahfouf (França): Criadora digital, cinegrafista e autora de 'Always More'

Melissa Sariffodeen (Canadá): CEO e cofundadora do Canada Learning Code e Ladies Learning Code

Pat McGrath (Reino Unido): Maquiadora e fundadora do Pat McGrath Labs

Sonia Peronaci (Itália): Fundadora do site de comida italiana 'GialloZafferano';

Shonda Rhimes (Estados Unidos): Fundadora da American Television Production Company Shondaland;

Tijen Onaran (Alemanha): CEO e fundadora da Global Digital Women e cofundadora da ACI Diversity Consulting

