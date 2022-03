Prefeitura do Rio de Janeiro desobriga uso de máscaras também em locais fechados

A partir desta terça-feira (8) o uso de máscaras em espaços fechados no Rio de Janeiro (RJ) não será mais obrigatório. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (7) pelo prefeito Eduardo Paes, após reunião com o Comitê Científico do Município.

"Cumprindo as determinações do Comitê Científico amanhã sai decreto acabando com a obrigatoriedade de máscara em espaços abertos e fechados", escreveu o prefeito. "Com um esforço para vacinar aqueles que podem tomar a dose de reforço, em três semanas acabamos também com o passaporte".

Já na tarde desta segunda-feira, porém, uma edição extra do Diário Oficial do Município (DOM) traz um decreto assinado pelo gestor municipal com o fim da obrigatoriedade.

Legenda: Medida consta em publicação extra do DOM



O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, justificou a decisão explicando que o Rio tem a menor taxa de transmissão do Sars-CoV-2 desde o início da pandemia, de 0,3. O porcentual de testes de diagnóstico dando positivo também está baixo, menor do que 5%, com uma redução gradativa ao longo da semana.

“Hoje é cada vez mais difícil ver um caso grave de Covid no Rio por causa da nossa alta cobertura vacinal”, pontuou o titular da Pasta.

Quem deverá manter o uso de máscaras no Rio

Segundo Daniel Soranz, pessoas com diagnóstico de "imunossupressão ou comorbidades graves e que não tenham se vacinado" deverão manter o uso de máscaras no município.

“Pessoas que estão com sintomas respiratórios também devem usar máscara para evitar transmissão. Outra ação que a secretaria vai manter é a capacidade de testagem”, acrescentou.