Câmara dos Deputados aprova requerimento para debater venda de Barbie trans no Brasil

A Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (1°), o requerimento do deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) que quer discutir, em audiências públicas, a venda de uma Barbie lançada em homenagem aos 50 anos da atriz e produtora transexual americana Laverne Cox.

A boneca, lançada pela companhia de brinquedos Mattel, busca reconhecer o impacto do trabalho da atriz na TV, cinema, moda e na comunidade LGBTQIA+. Além disso, para celebrar o aniversário de Cox, a marca vai fazer uma doação para a organização social americana Trans Family SOS, que ajuda pessoas trans e suas famílias a serem aceitas na sociedade, capacitando-as inclusive para melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Em seu requerimento, o emedebista justifica a necessidade das audiências para "debater as implicações psicossociais em crianças em decorrência da versão da boneca Barbie com órgão sexual masculino". Ainda no documento, ele alega que a comercialização da boneca em homenagem a Laverne Cox no Brasil pode "confundir as crianças sobre a natureza dos gêneros masculino-feminino, pois mulheres e homens são diferenciados pela própria natureza".

A alegação, no entanto, não procede, já que a boneca em homenagem à atriz não tem detalhes que remetam ou façam alusão a genitálias, como acontece em todas as versões da Barbie. A versão masculina do brinquedo, o boneco Ken, também não tem órgãos genitais.

Legenda: Boneca Barbie em homenagem à atriz Laverne Cox Foto: Divulgação/Mattel

A preocupação do parlamentar com a venda da boneca tem ainda levantado questionamentos da população nas redes sociais sobre a relevância dos temas debatidos na Casa em meio à crise econômica no País.

Quem é a atriz

Laverne Cox foi a primeira mulher transgênero negra a ser indicada ao Emmy, maior prêmio concedido a programas e profissionais de televisão, na categoria de atriz convidada numa série de comédia.

Ela é mais conhecida pela interpretação de Sophie Burset, na série Orange Is the New Black, papel responsável pela indicação ao Emmy.