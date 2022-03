Saiba quem é Laverne Cox, atriz que comanda o tapete vermelho do Oscar neste domingo (27)

O tapete do Oscar 2022 já começou e, neste ano, quem está comandando a transmissão para o canal E! é a atriz Laverne Cox. Mulher negra e transsexual, Laverne já atuou nas séries "Orange is the New Black" e "Inventando Ana", ambas da Netflix.

Nascida em Alabama, nos Estados Unidos, a atriz tem um irmão gêmeo e percebeu ainda criança que não se identificava como homem.

Hoje, ela é um importante nome da comunidade LGBTQIA+, acumulando algumas "primeiras vezes" para transsexuais, como indicações a prêmios e capas de revistas.

O primeiro papel de destaque de Laverne foi na série "Orange is the New Black", onde interpretava o papel da presidiária Sophia Burset.

A atuação rendeu a ela quatro indicações ao Emmy, fazendo com que a atriz se tornasse a primeira transgênero a ser indicada para o Emmy em uma categoria de atuação.

Mais recentemente, ela ganhou destaque como a personal trainer Kacy Duke em "Inventando Ana". A atriz também foi capa da revista "Forbes" e a primeira mulher trans a ser capa da "Cosmopolitan".

Ativista LGBTQIA+

Laverne é abertamente ativista da causa LGBTQIA+, tanto nas redes sociais como em entrevistas. Recentemente, ela se posicionou quando foi aprovado um projeto de lei no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que proibia discussões LGBTQIA+ nas escolas e ainda obrigava a instituição a contar aos pais de um aluno caso soubessem que o jovem era gay.

"São leis como essas que enviam a mensagem às crianças LGBTQ+ de que há algo de errado com elas e isso lhes rouba a representação, a inclusão e os recursos que merecem. Só quero que minha família LBGTQ+ na Flórida e no Texas e em todo o mundo saiba que você é amado, e nós vamos ficar com você e por você", publicou.

Na sua última indicação ao Emmy, em 2020, ela questionou a produção por ser a única mulher trans na lista.

Oscar 2022

O Oscar ocorre neste domingo (27), realizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A transmissão do tapete vermelho começou às 18h canal E! e a cerimônia deve ter início às 21h.

Na premiação, atores como Rachel Zegler e Jacob Elordi (24) irão apresentar alguns prêmios no evento. Billie Eilish e Beyoncé são algumas das artistas que irão realizar performances musicais.