Oscar 2022: horário, onde assistir e quais os indicados

A festa do Oscar 2022 acontece neste domingo (27) e tem o filme "Ataque dos Cães" como campeão de indicações (12). A maior premiação do cinema chega à 94ª edição, contemplando produções lançadas entre 1º de março e 31 de dezembro de 2021.

O evento ocorre em Los Angeles, Hollywood, no Teatro Dolby e será apresentado pelas atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Onde assistir?

Para assistir ao Oscar 2022, é só ficar ligado no canal por assinatura TNT, que tradicionalmente transmite a festa, além da Rede Globo, que mostrará a cerimônia no Globoplay, com apresentações e comentários de Maria Beltrão, Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Dira Paes.

Qual o horário do Oscar 2022?

O Oscar 2022 começa a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão do tapete vermelho na TNT. A premiação começa oficialmente às 21h.

Confira os indicados ao Oscar 2022:

*Em parênteses, saiba onde assistir às produções).

Melhor Filme

"Belfast" (cinemas)

"Ataque dos Cães" (Netflix)

"King Richard: Criando Campeãs" (HBO Max, Now, Oi Play, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video)

"Licorice Pizza" (cinemas)

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas)

"No Ritmo do Coração" (Prime Video, YouTube, Apple iTunes)

"Não Olhe Para Cima" (Netflix)

"Amor, Sublime Amor" (Disney+)

"Drive My Car" (cinemas)

"O Beco do Pesadelo" (Star+)

Melhor Direção

Jane Campion — "Ataque dos Cães" (Netflix)

Kenneth Branagh — "Belfast" (cinemas)

Paul Thomas Anderson — "Licorice Pizza" (cinemas)

Ryûsuke Hamaguchi — "Drive My Car" (cinemas)

Steven Spielberg — "Amor, Sublime Amor" (Disney+)

Melhor Ator

Will Smith — "King Richard: Criando Campeãs" (HBO Max, Now, Oi Play, Prime Video, YouTube, Microsoft Store, Prime Video)

Benedict Cumberbatch — "Ataque dos Cães" (Netflix)

Andrew Garfield — "Tick, Tick… Boom!" (Netflix)

Denzel Washington — "A Tragédia de Macbeth" (Apple TV Plus)

Javier Bardem — "Apresentando os Ricardos" (Prime Video)

Melhor Atriz

Nicole Kidman — "Apresentando os Ricardos" (Prime Video)

Jessica Chastain — "Os Olhos de Tammy Faye" (sem previsão de estreia)

Olivia Colman — "A Filha Perdida" (Netflix)

Penélope Cruz — "Mães Paralelas" (cinemas e Netflix)

Kristen Stewart — "Spencer" (sem previsão de estreia em plataformas)

Melhor Ator Coadjuvante

Kodi Smit-McPhee — "Ataque dos Cães" (Netflix)

Troy Kotsur — "No Ritmo do Coração" (Prime Video, YouTube, Apple iTunes)

Ciarán Hinds — "Belfast" (cinemas)

J.K. Simmons — "Apresentando os Ricardos" (Prime Video)

Jesse Plemons — "Ataque dos Cães" (Netflix)

Melhor Atriz Coadjuvante

Ariana DeBose — "Amor, Sublime Amor" (Disney+)

Kirsten Dunst — "Ataque dos Cães" (Netflix)

Aunjanue Ellis — "King Richard: Criando Campeãs" (HBO Max, Now, Oi Play, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video)

Judi Dench — "Belfast" (cinemas)

Jessie Buckley — "A Filha Perdida" (Netflix)

Melhor Roteiro Adaptado

Jane Campion — "Ataque dos Cães" (Netflix)

Sian Heder — "No Ritmo do Coração" (Prime Video, YouTube, Apple iTunes)

Maggie Gyllenhaal — "A Filha Perdida" (Netflix)

Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe — "Drive My Car" (cinemas)

Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth — "Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas)

Melhor Roteiro Original

Kenneth Branagh — "Belfast" (cinemas)

Adam McKay — "Não Olhe Para Cima" (Netflix)

Paul Thomas Anderson — "Licorice Pizza" (cinemas)

Zach Baylin — "King Richard: Criando Campeãs" (HBO Max, Now, Oi Play, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video)

Eskil Vogt e Joachim Trier — "A Pior Pessoa do Mundo" (estreia nos cinemas em 24/3)

Melhor Animação

"Encanto" (Disney+)

"Os Mitchell contra as Máquinas" (Netflix, YouTube, Claro Video, Microsoft Store, Apple iTunes)

"Flee - A Fuga" (sem previsão de estreia)

"Luca" (Disney+)

"Raya e o Último Dragão" (Disney+)

Melhor Filme Estrangeiro

"Drive My Car" (cinemas)

"Flee - A Fuga" (sem previsão de estreia)

"A Pior Pessoa do Mundo" (estreia nos cinemas em 24/3)

"A Mão de Deus" (Netflix)

"A Felicidade das Pequenas Coisas" (cinemas)

Melhor Documentário

"Summer of Soul (...ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada)" (sem previsão de estreia)

"Flee - A Fuga" (sem previsão de estreia)

"Ascension" (Paramount+)

"Attica" (sem previsão de estreia)

Melhor Fotografia

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas) — Greig Fraser

"O Beco do Pesadelo" (Star+) — Dan Laustsen

"Ataque dos Cães" (Netflix) — Ari Wegner

"A Tragédia de Macbeth" (Apple TV Plus) — Bruno Delbonnel

"Amor, Sublime Amor" (Disney+) — Janusz Kaminski

Melhor Design de Produção

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas) — Patrice Vermette (designer de produção), Zsuzsanna Sipos (decoradora de set)

"O Beco do Pesadelo" (Star+) — Tamara Deverell (designer de produção), Shane Vieau (decorador de set)

"A Tragédia de Macbeth" (Apple TV Plus) — Stefan Dechant (designer de produção), Nancy Haigh (decoradora de set)

"Amor, Sublime Amor" (Disney+) — Adam Stockhausen (designer de produção), Rena DeAngelo (decoradora de set)

"O Ataque dos Cães" (Netflix)

Melhor Montagem

"Não Olhe Para Cima" (Netflix) — Hank Corwin

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas) — Joe Walker

"Ataque dos Cães" (Netflix) — Peter Sciberras

"King Richard: Criando Campeãs" (HBO Max, Now, Oi Play, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video) — Pamela Martin

"Tick, Tick… Boom!" (Netflix) — Andrew Weisblum e Myron Kerstein

Melhor Figurino

"Cruella" (Disney+) — Jenny Beavan

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas) — Jacqueline West e Robert Morgan

"O Beco do Pesadelo" (Star+) — Luis Sequeira

"Amor, Sublime Amor" (Disney+) — Paul Tazewell

"Cyrano" (nos cinemas em 31/3) — Massimo Cantini Parrini e Jacqueline Durran

Melhor Maquiagem e Penteado

"Cruella" (Disney+) — Nadia Stacey, Carolyn Cousins

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas) — Donald Mowat, Love Larson, Eva von Bahr

"Os Olhos de Tammy Faye" (sem previsão de estreia) — Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

"Casa Gucci" (Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video) — Jana Carboni, Giuliano Mariano, Göran Lundström

"O Príncipe Volta a Nova York" (Prime Video) — Michael Marino, Stacey Morris e Carla Farmer

"Writing with Fire" (Now, Apple iTunes, YouTube, Prime Video)

Melhor Trilha Sonora

"Não Olhe Para Cima" (Netflix) — Nicholas Britell

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas) — Hans Zimmer

"Encanto" (Disney+) — Germaine Franco

"Ataque dos Cães" (Netflix) — Jonny Greenwood

"Mães Paralelas" (cinemas e Netflix) — Alberto Iglesias

Melhor Canção

"Dos Oruguitas" — "Encanto" (Disney+)

"Somehow You Do" — "Quatro Dias a Teu Lado" (Now, YouTube, Claro Video, Apple iTunes)

"Be Alive" — "King Richard: Criando Campeãs" (HBO Max, Now, Oi Play, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video)

"007: Sem Tempo Para Morrer" — "007: Sem Tempo Para Morrer" (Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store)

"Down To Joy"— "Belfast" (cinemas)

Melhor Som

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas)

"007: Sem Tempo Para Morrer" (Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store)

"Ataque dos Cães" (Netflix)

"Amor, Sublime Amor" (Disney+)

"Belfast" (cinemas)

Melhores Efeitos Visuais

"Duna" (HBO Max, Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store, Prime Video e cinemas)

"Free Guy" (Star+)

"Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (Disney+)

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (cinemas, Now, YouTube, Microsoft Store, Apple iTunes, Prime Video)

"007: Sem Tempo Para Morrer" (Now, Apple iTunes, YouTube, Microsoft Store)

Melhor Animação Curta-Metragem

"Affairs of the Art" (sem previsão de estreia)

"A Sabiá Sabiazinha" (Netflix)

"The Windshield Wiper" (sem previsão de estreia)

"Bestia" (sem previsão de estreia)

"Boxballet" (sem previsão de estreia)

Melhor Curta-Metragem

"The Long Goodbye" (sem previsão de estreia)

"Ala Kachuu - Take and Run" (sem previsão de estreia)

"The Dress" (sem previsão de estreia)

"On My Mind" (sem previsão de estreia)

"Please Hold" (sem previsão de estreia)

Melhor Documentário Curta-Metragem