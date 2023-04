Lexa curtiu a última publicação de MC Guimê no Instagram, em que o cantor apresenta sua nova música de trabalho que fala sobre superação. "Tive que não deixar de acreditar em mim mesmo vendo o mundo inteiro desacreditar", diz parte da música.

Desde que foi eliminado do BBB 23, devido ao caso de importunação sexual contra Dania Mendez, os artistas ainda não falaram oficialmente se continuam juntos, ou se vão se separar.

Legenda: Lexa curte publicação de Guimê com nova música do artista. Foto: Reprodução

Recentemente, Lexa falou no Twitter sobre o assunto. “Cheguei no Brasil e estou vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso”, escreveu ela na rede social.

Guimê também falou no início do mês, em carta aberta no Instagram, sobre seu quadro de saúde após sair do reality show. "Não estou bem no momento, ultimamente tem sido embaçado", chegou a dizer.