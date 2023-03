Mãe de Lexa demonstra apoio a Guimê: ‘continua sendo meu genro’

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, demonstrou apoio a Guimê diante dos rumores de que a filha está decidida a terminar o casamento com o MC.

“A hora que ele quiser, as portas estarão abertas, são 10 anos que eu conheço ele. Eu só tenho coisas boas para falar do Guimê, sinceramente, para mim, continua sendo meu genro”, disse ela ao colunista Léo Dias.

Ela acredita que Guimê está arrependido, e demonstra preocupação com a saúde mental do artista. “Eu, Darlin, posso falar por mim. Eu sou uma pessoa e minha filha é outra. Eu digo para você, do fundo do meu coração, que dá para todos verem pelas redes dele. Ele apagou todas as fotos, postou um coração machucado, se reconstruindo. Então, agora é só questão de cada um ter bom senso e tentar olhar e ver como ele está e optar por ajudá-lo ou não. Eu opto por ajudá-lo, eu abro as portas da minha casa para ele”.

Darlin ainda diz que não falou com Lexa sobre o boato de separação que circula na mídia. Atualmente, a artista está viajando com Anitta, para comemorar o aniversário de 30 anos dela. “Ainda não parei para falar com a minha filha, como mãe, depois da viagem dela. Mas, como mãe, se ela me perguntar, é isso que ela vai ouvir de mim. Meu coração é assim, então, eu prefiro ajudar e ver o lado bom”.