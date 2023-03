Giselle Itié veste filho de Bowie para aniversário e fãs questionam ausência de Guilherme Winter

Giselle Itié, 40, compartilhou em suas redes sociais, nessa quinta-feira (30), uma sequência de fotos da comemoração de aniversário de três anos do filho, Pedro Luna, fruto da relação com Guilherme Winter, de quem se separou em 2020.

Fantasia de David Bowie

As imagens encantaram os seguidores da atriz. Isso porque a criança escolheu um dos maiores astros do rock, David Bowie, para se fantasiar e curtir a festa.

Pedro se vestiu de Ziggy Stardust, o deus rockstar criado por Bowie e que se tornou uma de suas principais marcas ao longo da carreira. "Super grata em realizar o sonho do meu pequeno", escreveu Giselle no Instagram. A atriz escolheu um look "all black", com calça de couro e batom vermelho, para acompanhar o filho.

Legenda: Pedro é filho de Giselle e Guilherme Winter. Foto: Reprodução/Instagram

Guilherme Winter

Nos comentários da postagem, segundo a revista Quem, um seguidor questionou se Guilherme não estava presente na festa de Pedro. "Foi na festa, mas não quis tirar foto com a gente", respondeu Giselle.

Mãe solo

Recentemente, Giselle usou as redes sociais para desabafar sobre sua rotina como mãe solo. Foi quando Pedro começou a ir para a escola.

"Mega intenso, ainda amamentando, sem pressão. Ainda aqui, mas já planejando, até porque o pequeno Luna começou a ir para a escola", disse a atriz.