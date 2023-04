Mãe de Domitila fala de namorado alemão da sister: ‘muito tímido’

Em conversa com Gabriel Santana, no BBB 23, Domitila chegou a falar que namora um alemão há sete anos. Ela ainda contou que os dois se conheceram por causa do trabalho, e ao vê-lo pessoalmente pela primeira vez, se apaixonou à primeira vista.

Apesar de estar sendo vigiada há mais de dois meses 24 horas por dia, a sister não revelou muitos detalhes do namorado, inclusive nunca citou o nome dele.

Ao Gshow, a mãe de Domitila, Roberta Barros, disse que o genro é muito tímido. “É o segredo dela. Ele é muito tímido, não gosta nem de tirar fotos”. Ela também não revelou o nome do rapaz.

Roberta disse que o conheceu em 2019, na Alemanha. Em dezembro de 2022, ele veio para o Brasil ajudar Domitila a se preparar para o BBB 23, e depois foi para Portugal, onde espera a amada sair do programa.

“É uma pessoa supercalma! O contrário de Domitila”, revelou Roberta.