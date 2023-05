Margot Robbie revela que não era 1ª opção para estrelar o filme ‘Barbie’

A atriz Margot Robbie protagoniza o filme “Barbie”, que chega aos cinemas em julho deste ano, mas contou que nem sempre foi assim. A artista, que é uma das idealizadoras e produtoras do longa-metragem, contou que a ideia é que Gal Gadot interpretasse a personagem principal, já que ela não era fanática pela boneca mais famosa do mundo.

O filme foi gravado no meio do ano passado e Gal já estava comprometida com outros projetos, entre eles “Mulher-Maravilha 3” e “Cleópatra”.

“Gal Gadot tem a energia da Barbie. Ela é tão incrivelmente bonita que você não a odeia por ser assim... Ela é genuinamente sincera, entusiasticamente gentil, que é quase 'desajeitada’”, disse Margot à Vogue americana.

Ainda na entrevista, a atriz falou sobre outra preocupação no filme: a sensualidade e a sexualização da barbie.

“Eu pensava, ok, ela é uma boneca. É uma boneca de plástico, não tem órgãos. Então, se ela não tem órgãos, ela não tem órgãos reprodutores. Se ela não tem órgãos reprodutores, ela sentiria algum desejo sexual? Não, não acho que ela teria. Então, ela é sexualizada, as pessoas projetam isso nela. Então, ela pode usar uma saia curta porque é divertido e rosa. Não porque ela queria que você visse a bunda dela”.

“Barbie” é dirigido por Greta Gerwig e ainda tem no elenco Ryan Gosling interpretando Ken.