Frank Aguiar revela motivo de separação de Carol Santos; ex nega motivo

O cantor Frank Aguiar confirmou à Quem que está separado de Carol Santos e disse que o motivo é para que ela consiga focar em sua saúde mental. “Estamos separados há mais de dois meses. Divorciados, homologados, mas de forma muito consensual", iniciou ele.

"Nos últimos tempos, eu diria até anos, desde que eu a conheci, ela tinha bastante ansiedade, tomava medicação para controle de ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. E a gente tenta de todas as formas tratamentos psicológicos, sempre apoiei ela”, disse ele, acrescentando que Carol é diagnosticada com transtorno bipolar.

"A gente resolveu abdicar do convívio, do amor, do casamento, em prol da saúde dela. Tanto é que ela está lá em casa mesmo após separados. A gente resolveu que eu não tenho como deixá-la sozinha agora. Ela fica ansiosa quanto está só, alguém tem que estar junto", acrescentou.

Frank ainda relatou que Carol teve nos últimos dias uma grave reação alérgica a uma medicação para ansiedade, denominada Síndrome Stevens Johnson, e chegou a ficar na UTI, e ele que a acompanhou no hospital. “Estou dando todo o apoio”, relatou.

Ex nega motivo do término

Também em entrevista à Quem, Carol nega que o motivo do término tenha sido sua saúde mental, mas preferiu não entrar em detalhes do que motivou a separação.

“Minha depressão e ansiedade foram detectadas há um mês, então não foi por conta disso. Até porque a gente está divorciado há dois meses e morando na mesma casa. Ele sabe o que realmente foi e eu espero não precisar expor mais coisas do que a gente já está expondo. Espero não ter que entrar numa intimidade tão íntima do que realmente resultou na nossa separação. Não teve traição, também não teve agressões. Essas coisas, não teve”, explicou ela, demonstrando chateação com as declarações do ex-marido.

Carol ainda disse que Frank chegou a pedir para eles se casarem novamente após o divórcio e ela que pediu um tempo para ver como ficará a convivência.