Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (6/3)

A Lua Crescente em Gêmeos, dentro da lunação pisciana, chega como um empurrão para sair da inércia. Depois de tanto planejar, é hora de colocar as ideias em movimento, abrir espaço para trocas e se comunicar. Gêmeos pede agilidade, mas Júpiter também está nesse signo, ampliando tanto as oportunidades quanto as distrações.



O que você está escolhendo? Atenção para não perder tempo com o que não agrega. Os próximos dias podem ser corridos, e o risco de dispersão é real. Aproveite a energia para dar ritmo às suas tarefas, mas com consciência do que realmente importa.

Áries

O dia pede flexibilidade e jogo de cintura. Algumas mudanças de última hora podem te tirar do eixo, mas não deixe que isso te desestabilize. Priorize a comunicação clara para evitar ruídos e mal-entendidos.

Touro

As finanças estão no radar. Cuidado com gastos impulsivos ou investimentos apressados. Se souber administrar bem, pode descobrir novas formas de ganho. Não deixe que a pressa te faça perder o foco.

Gêmeos

A Lua está no seu signo, trazendo um turbilhão de pensamentos e possibilidades. Seu desafio é filtrar o que realmente faz sentido. Organize-se para não se perder em muitas ideias ao mesmo tempo.

Câncer

Sua mente pode estar acelerada, mas seu corpo precisa de pausas. Reserve um tempo para respirar e não sobrecarregar sua energia. Atenção a insights e sinais do universo que podem te guiar para novas direções.

Leão

O momento pede mais trocas e conexões. Conversas podem abrir caminhos e trazer respostas que você nem esperava. Mas cuidado com promessas vazias e informações desencontradas. Seja estratégico nas escolhas.

Virgem

O trabalho pode exigir agilidade e poder de adaptação. Sua rotina pode ficar mais corrida, então evite perder tempo com detalhes irrelevantes. Concentre-se no essencial para alcançar bons resultados.

Libra

Planos de longo prazo começam a tomar forma, mas será que você está focando no que realmente deseja? Aproveite a energia do dia para alinhar expectativas e colocar em prática suas ideias.

Escorpião

O dia pede mais leveza e flexibilidade nas relações. Algumas conversas podem esclarecer dúvidas e trazer mais entendimento. Mas evite paranoias ou leituras exageradas do que te dizem.

Sagitário

Os próximos dias podem ser movimentados, especialmente nos relacionamentos. Esteja aberto ao diálogo e à troca de ideias, mas sem perder seu próprio eixo. Nem tudo precisa ser decidido de imediato.

Capricórnio

A rotina pode ficar mais dinâmica, mas não exagere na quantidade de tarefas. Organização será essencial para não se perder no meio de tantas demandas. Escolha suas batalhas com sabedoria.

Aquário

Criatividade e expressão estão em alta. Aproveite para dar vazão a novas ideias e compartilhar seus projetos. Mas atenção: dispersão pode ser sua inimiga. Defina prioridades.

Peixes

O dia pode trazer movimentação em assuntos familiares ou emocionais. Conversas importantes podem acontecer, trazendo mais clareza sobre algo que estava nebuloso. Ouça sua intuição, mas sem fugir da realidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.