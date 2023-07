'Barbie cearense': perfil gerido por pedagoga mostra a boneca como influencer em situações comuns

De astronauta à atriz de Hollywood, a boneca Barbie já desempenhou muitas funções ao longo de seus 64 anos. Sempre acompanhando as mudanças do mundo, o ícone infantil precisou adaptar-se à era da internet e acabou adquirindo uma nova profissão nas mãos de uma cearense: influenciadora digital.

Desempenhando a função, uma “boneca blogueira cearense” tem feito sucesso nas redes sociais. Com cabelos ruivos e roupas modernas, a boneca Maria Amelliê acumula mais de 1.300 seguidores no Instagram. Em seu perfil na rede social, a influenciadora compartilha “registros de seu dia a dia”, como fotos de refeições e “looks do dia”.

Do outro lado da tela, a responsabilidade de alimentar o perfil é da pedagoga Barbara Saboia, moradora de Cascavel, no interior do Ceará. Em conversa com o Diário do Nordeste, ela explicou que a ideia de transformar a boneca em influenciadora surgiu após observar o próprio perfil oficial da Barbie, no qual o ícone infantil aparece em situações comuns.

“A princípio, a minha ideia não era criar uma ‘barbie influenciadora’. [...] Tudo começou como um hobby, inspirado no perfil oficial da Barbie. Eu só queria fazer (o perfil) de uma boneca, que vivia situações do cotidiano, que eu registrava e compartilhava.” contou.

INSTADOLL

O que pode parecer brincadeira para muitas pessoas, é um assunto sério para os apreciadores do universo “Instadoll”, comunidade dedicada a criar e compartilhar conteúdos relacionados a bonecas no Instagram.

“Nesse mundo, onde as bonecas são as protagonistas, existem lojas que vendem roupinhas, acessórios, comidas.” relatou Saboia, revelando que algumas das roupas usadas por Marie Amelliê são frutos de parcerias com esses estabelecimentos.

Com os looks, a pedagoga pode montar cenários que retratam vivências cotidianas, aproximando os registros compartilhados pela boneca das publicações de influenciadoras do mundo real.

“Eu imagino situações do dia a dia e faço as fotos. [...] Sou eu quem produzo os cenários, a história, todo esse roteiro. Sou eu quem faço, sozinha.” revelou ela.

REPERCUSSÃO NA INTERNET

Apesar de muitas pessoas estranharem as publicações de Marie Amelliê, a criadora afirma que o perfil da boneca recebe diversos comentários positivos, a incentivando a continuar com as postagens.

“Na internet, são dois mundos: tem pessoas que vão amar e tem as pessoas que vão olhar com estranheza, vão criticar. Mas eu, particularmente, recebo muito mais comentários positivos, de incentivo. Comentários de pessoas que dizem que o perfil é inspirador, criativo” contou.

Nos comentários das publicações, o público reforça a fala da pedagoga, elogiando as fotos. “Eu amo esses detalhes das coisas bem miudinhas! Que perfeição, parabéns!!”, afirmou um dos usuários.