Quem criou a Barbie? Conheça a história da empresária Ruth Handler

Não se fala em outra coisa: o filme da Barbie é um sucesso nos cinemas mundiais. Enquanto isso, as dúvidas sobre a história da origem da criação da boneca famosa voltaram a figurar entre as buscas na Internet e nos tópicos das redes sociais. Ruth Handler, então, a criadora da boneca, que faleceu em 2002, voltou a virar assunto.

Uma das fundadoras da Mattel, empresa responsável por criar e vender a Barbie em diversos países, Ruth esteve à frente da concepção do brinquedo. Pesquisas apontam que a boneca foi inspirada na personagem alemã Lili, mas o conceito real teria ido além.

Mãe da Barbie

Ruth Handler nasceu em Denver, nos Estados Unidos, e se casou com Elliot Handler, com quem trabalhou desde sempre nos empreendimentos. O marido dela iniciou uma fábrica de móveis logo após se mudar para Los Angeles, enquanto ela abriu uma empresa focada em mobília corporativa e familiar.

Anos depois, ela integrou ativamente a fundação da Mattel com Handler e Harold Matson, sócio da companhia. Por lá, ela foi a responsável pela ideia de criar a Barbie ao lembrar da filha, Barbara, que brincava com bonecas de papel.

Na época, ao pensar que o material era muito simples para brincadeiras e não deixava a imaginação da menina fluir. Barbara gostava de trocar a roupa dos brinquedos e criar histórias, o que acabava não sendo possível por conta da falta de uma boneca para isso.

Assim, surgiu a ideia e o nome da boneca, que se chamou Barbie em homenagem à filha de Ruth. Lançada em março de 1959, em uma feira da área em Nova York, nos Estados Unidos, as vendas da boneca dispararam, com cerca de 300 mil unidades sendo distribuídas só naquele ano. O preço era de 3 dólares e a estratégia era o anúncio direto na televisão.

Criação do Ken

Por conta do sucesso da boneca, não demorou para que fosse criado um companheiro para ela. Handler teve a ideia de criar o Ken após receber inúmeros pedidos e batizou o boneco em homenagem ao filho, Kenneth Handler, que morreu de câncer em 1994.

Já na presidência da Mattel anos depois, Ruth foi acusada de fraude e condenada a pagar multa por manipular relatórios com resultados financeiros da empresa. Em 2002, ela faleceu por conta da retirada de um câncer no colo do útero.