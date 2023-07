Anitta responde pergunta de fã sobre Simone Susinna, suposto namorado da brasileira

A cantora Anitta, que está na Coreia do Sul, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta terça-feira (25), para interagir com os seguidores. Ela foi questionada por um fã sobre o ator Simone Susinna, que vem sendo apontado como seu novo namorado.

“Cadê o Simone?”, perguntou a pessoa. “Ele tá em casa, né? Mas já já a gente vai se ver”, respondeu Anitta, sem deixar claro o atual status do relacionamento.

“Aninha, o próximo single está perto de ser lançado?”, perguntou outro seguidor. “Está. Não sei o que é perto para você. Está perto”, disse a artista, sem entrar em muitos detalhes.

Férias

Anitta passou um período de férias na Europa, e apareceu várias vezes ao lado de Simone Susinna, dando a entender que os dois estão realmente juntos.

No último dia 13 de julho, a artista postou um foto no feed do Instagram em que o ator aparece cheirando seu pescoço. O casal já tem a torcida dos fãs.