Isis Valverde curte viagem com filhos de Marcus Buaiz e Wanessa Camargo

A atriz Isis Valverde está curtindo uma viagem de férias ao lado do namorado, o empresário Marcus Buaiz, e os filhos dele, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9.

A artista compartilhou um vídeo em seu perfil no TikTok em que aparece ao lado dos adolescentes, fruto do casamento de Buaiz com a cantora Wanessa Camargo.

Na publicação, Isis faz uma trend do filme 'Barbie'. Os seguidores apontaram nos comentários que os meninos parecem gostar da atriz.

Marcus e Isis assumiram o romance para familiares em março deste ano, após terem fotos juntos divulgadas. O empresário e a artista compraram uma mansão de R$ 16 milhões em Los Angeles.

O casal escolheu os Estados Unidos para poder criar os filhos sem exposição e circular sem assédio da imprensa. Isis é mãe de Rael, do relacionamento com o modelo André Resende.