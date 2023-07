Neymar é criticado por 'se preocupar' em ser pai de menina em conversa com MC Ryan SP

O cantor MC Ryan SP descobriu nessa segunda-feira (24) que será pai de uma menina e decidiu compartilhar a notícia com seus seguidores do Instagram mostrando uma conversa que teve com o jogador de futebol Neymar Jr., que também será pai de uma menina, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

"Somos papais de meninas agora, hein, lindão? Os reis da revoada tiveram uma menininha. Coração chega aperta", escreveu o funkeiro. "É, rapaz. Agora, 'tamo' f*dido", respondeu Neymar. "Quando estiver no Brasil, me avisa. Já vou comprar um [revólver] 38 para você e para mim", continuou MC Ryan, em um print publicado por ele mesmo.

Comentários

Na postagem, alguns internautas criticaram a conversa entre o cantor e o atleta. "Quando ela crescer, vão fazer com ela o que você fez com a filha alheia", escreveu um. "Não mexe com as filhas dos outros porque você pode ter filha mulher", disse outra.

No entanto, outros seguidores, especialmente homens, fizeram comentários misóginos para elogiar a forma como os dois conversaram sobre o assunto. "Acho que ele [Ryan] nunca brincou com a filha de ninguém, as mulheres que davam liberdade a ele", começou um. "De consumidor para fornecedor", escreveu outro.