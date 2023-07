Virgínia compartilha almoço com médico que pagou R$ 700 mil em leilão de Neymar

A influenciadora Virgínia compartilhou no Instagram, nesta terça-feira (18), o encontro entre com o cirurgião plástico Guilherme Scheibel. Durante o leilão do Instituto Neymar Jr, o médico pagou R$ 700 mil para passar o dia com a empresária.

O almoço ocorreu na casa dos sogros da esposa de Zé Felipe, Leonardo e Poliana, em Goiânia. Além de Guilherme, também estiveram no local os médicos Wilian Pires e Thiago Paoliell, que também estavam no leilão.

"Gente, o negócio tá tão loucura que ainda nem almocei [risos]. Para quem pergunta se Poli e a Virgínia são legais pessoalmente, são mais bonitas e mais simpáticas. Muito legal conversar com elas", disse o cirurgião plástico nas redes sociais.

Menu do almoço

Na emtrada foram servidos camarão empanado no coco crocante e molho tay; croquetta de parma com brie e maionese cítrica; coxinha de cordeiro com maionese wasabi.

Já o Menu principal contou com brie envolto de massa phyllo com favo de mel e lascas de amêndoas douradas; composições de queijos finos com duo de geleias; burrata com tomatinho confit ao pesto de manjericão e sal rosa do Himalaia; presunto de parma com figo fresco e redução de balsâmico; lâminas de salmão com cream sour , blinis e molho oriental; ceviche tilapia com manga; foccacia e lascas de polvilho.

Quem é Guilherme Scheibel

Guilherme é médico otorrinolaringologista que trabalha exclusivamente com rinoplastia. Possui mais de 584 mil seguidores no Instagram e tem 36 anos.

É também o fundador e idealizador do Virtual Fellow, programa internacional de ensino em rinoplastia para otorrinos e cirurgiões plásticos.