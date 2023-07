Bruna Biancardi, grávida de Neymar, faz chá de fraldas só com amigas

A influenciadora Bruna Biancardi ganhou um chá de fraldas organizado por amigas, neste sábado (22). Ela está grávida da primeira filha, Mavie, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar. O atleta não esteve presente na celebração.

Biancardi revelou aos seguidores que as amigas planejaram o chá e ela não sabia de nenhum detalhe. O evento contou com decoração personalizada em tons de rosa, uma mesa especial de doces e brindes individuais para as convidadas.

Ao ar-livre, o chá teve música ao vivo, com um show da cantora Sophia Stedile. A influenciadora e as amigas também realizaram tradicionais brincadeiras no evento.

Legenda: Chá de fraldas de Bruna Biancardi teve decoraçao em tons de rosa e música ao vivo Foto: Reprodução/Instagram

Entre as presentes, esteve Bianca Biancardi, irmã da influenciadora que repercutiu ao criticar Neymar. Ela chegou a ter o perfil no Instagram hackeado após sugerir que o atleta estava debochando dos rumores de traição.

Relacionamento com Neymar

O namoro de Neymar e Bruna Biancardi foi rodeado por polêmica nos últimos meses, incluindo rumores de que o craque teria traído a companheira na véspera do Dia dos Namorados.

O caso foi revelado por Fernanda Campos, que disse ter se envolvido com o craque em um apartamento luxuoso em São Paulo. Neymar publicou uma carta aberta pedindo desculpas a Bruna e assumindo erros, sem citar diretamente a infidelidade.

Após outras influenciadoras divulgarem supostas investidas do jogador, ele minimizou o assunto. "Mais alguém?", escreveu em uma rede social.

Bruna anunciou a gravidez em abril. Ela e o atleta realizaram um chá revelação e divulgaram o nome da bebê em junho. Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, do relacionamento com Carol Dantas.