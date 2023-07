Carla Diaz e Felipe Becari não estão mais juntos, diz colunista

Após rumores sobre o término de Carla Diaz e Felipe Becari circularem nas redes sociais, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, afirmou que de fato o casal não está mais junto. Segundo ela, foi Carla quem terminou o noivado.

Conforme a coluna, a relação entre a atriz e o deputado federal acabou quando a artista voltou da sua viagem de Nova York, Estados Unidos. Os dois estavam juntos há quase dois anos. Mesmo com o suposto término, Carla e Felipe ainda se seguem nas redes sociais, onde mantêm os registros da relação.

Vídeo polêmico

Um vídeo polêmico fez com que suposições sobre o término do casal ganhassem força nas redes sociais, nessa sexta-feira (21). Nele, Felipe Becari aparece em uma balada de São Paulo, rodeado de amigos. Na gravação, é possível ouvir um dos companheiros se referindo a ele como "solteiro".

Em fevereiro deste ano, Carla Diaz fez um desabafo sobre os boatos de que estaria vivendo uma crise no romance.

"É muito engraçado, quando um relacionamento se torna público as pessoas se acham no direito de opinar e tá tudo certo, tudo bem, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, mas às vezes criam coisas que nunca existiram. Eu ligo o foda-se mesmo, eu tenho 30 anos de carreira, 30 de idade, vou me importar com o que o povo fala na internet?", disse ela.

Ainda em maio deste ano, o casal passou um tempo afastado das redes sociais, após o deputado começar a ser investigado por indícios de enriquecimento ilícito e estelionato, depois de presentear a atriz com um anel de noivado cravejado de diamantes. Denúncia apontou ainda as viagens com o artista pela Europa e bens declarados, que foram de R$ 64 mil a R$ 663 mil.