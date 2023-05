Carla Diaz desabafa após denúncia anônima de fãs ao MP: 'nunca poderia imaginar a maldade do outro'

A atriz Carla Diaz e o deputado federal Felipe Becari (União Brasil-SP) estão sendo investigados por peculado e estelionato após denúncia anônima feita ao Ministério Público. O casal se manifestou nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (15). Carla e Becari estão juntos desde dezembro de 2021.

Nas acusações constam que Becari teria, supostamente, utilizado do dinheiro desviado para viajar para a Itália e pagar despesas pessoais — como o anel de noivado de Carla, que custou R$ 50 mil.

Em comunicado, a ex-BBB 21 acredita que a denúncia tenha partido de fãs insatisfeitos com o fim do relacionamento com o colega de confinamento, Arthur Picoli. Na publicação, Carla fala sobre sua carreira e explica que a viagem foi paga com marcas parceiras da atriz.

"Nunca poderia imaginar a maldade do outro sobre um dos momentos mais especiais que vivi. Eu sei que a imprensa, sempre muito respeitosa comigo, vem recebendo e-mails insistentes de um grupo que eu não entendo o prazer de querer fazer mal", escreveu.

Becari, também em comunicado nas redes sociais, informou ter comprado o anel com dinheiro de seu trabalho. A assessoria jurídica do parlamentar também disse que ele vem sendo alvo de notícias falsas.

Denúncia anônima

Conforme o colunista Leo Dias, do Metropóles, a denúncia gira em torno do Instituto Becari - organização que acolhe animais vítimas de maus-tratos. O denunciante anônimo acredita que teria ocorrido uma suposta grande arrecadação e um déficit da organização.

Há, ainda conforme a denúncia, uma divergência de riqueza do parlamentar. A defesa de Becari afirmou ter ajuizado uma "queixa-crime em razão da prática de crimes contra a honra e requereu abertura de uma investigação para apuração da prática do crime de perseguição".

Leia o comunicado de Carla Diaz

"*Comunicado* São 30 anos de muito trabalho para conquistar as coisas que eu tenho. Tudo o que é meu veio dessas três décadas de trabalho ininterrupto. A vida que eu tenho hoje, estável, é porque eu sigo trabalhando de segunda a segunda. Nada veio sem muita luta e suor. Eu e minha mãe sempre batalhamos para não faltar trabalhos, projetos, e eu seguir nessa profissão que eu iniciei aos 2 anos. E uma vida inteira trabalhando.

Participar de um reality show em 2021 me deu mais visibilidade, porém trouxe momentos difíceis. Há dois anos eu convivo com algumas situações absurdas. Vou dividir algumas situações com vocês, porque eu me sinto extremamente esgotada e chegamos a um limite. Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro.

Desde que eu assumi o relacionamento com o Felipe, isso tornou-se pior. A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas.

Sobre o meu noivado, eu só conseguia pensar na surpresa, na emoção de ter os meus pais naquele momento e poder vivenciar aquela emoção única. Nunca poderia imaginar a maldade do outro sobre um dos momentos mais especiais que vivi. Eu sei que a imprensa, sempre muito respeitosa comigo, vem recebendo e-mails insistentes de um grupo que eu não entendo o prazer de querer fazer mal. Quero agradecer aos jornalistas que foram e são respeitosos e compreenderam a dimensão da situação que me envolveram. E conto com a compreensão e seriedade de vocês pela forma que vão utilizar o meu comunicado.

Meu advogado, Caio Padilha, está tomando todas as medidas necessárias. Eu fiquei calada o máximo que eu pude, mas cheguei ao limite do meu emocional, precisava dar um basta! E perturbador saber que tem pessoas desejando o mal para o outro. Aos meus verdadeiros fãs, amigos, obrigado pelo carinho de sempre. A todos aqueles que rezam e emanam boas energias, obrigada sempre. Eu amo vocês. "

LEIA O COMUNICADO DE FELIPE BECARI

"Vindo aqui falar sobre uma coisa que jamais imaginei que passaria em minha vida. Há dois anos e meio ingressei na política e há quase dois anos assumi um relacionamento com uma pessoa que tanto amo e respeito. Esse relacionamento ganhou uma visibilidade maior por se tratar de duas pessoas públicas que, desde o início, apenas transmitiam mensagens de carinho e cumplicidade nas redes sociais, fruto do que sempre vivemos como casal.

Ocorre que essa grande visibilidade somada à minha profissão, que carrega um grande ônus no país, e também, aos chamados 'haters' vieram, fruto de um antigo relacionamento de minha noiva vivido em um reality show, me trouxe uma enxurrada de ameaças, denúncias mentirosas, matérias caluniosas, afim de acabar com minha imagem e relacionamento.

Esse absurdo chegou no ponto de ter que lidar agora com denúncias anônimas ao Ministério Público, acreditem, duvidando da procedência dos recursos gastos no anel de noivado que dei para minha companheira (fruto do meu trabalho, como qualquer pessoa faz) e da viagem que fizemos à Itália, onde fomos com quase todos os custos dos hotéis pagos em troca de publicidades/permutas, o que está comprovado nas redes através das postagens que fizemos, e dos e-mails celebrados entre nós e as hospedagens.

Vivemos nossa vida em paz, não nos envolvemos em uma polêmica sequer, mas justamente essa felicidade é que incomoda tanta gente. Nas últimas semanas enfrentamos notícias absurdas, geralmente atribuídas a fontes 'anônimas' é como o término do relacionamento, algo que nunca aconteceu. Mais do que isso, todos esses ataques de gente tão maldosa ainda põe em cheque o trabalho social de mais de uma década e que hoje é materializado no instituto que tem quase 1000 animais resgatados e que dependem das ajudas das pessoas para se manter funcionando.

Juridicamente amparado e certo de toda conduta ilibada até aqui, agradeço o carinho de todos vocês que gostam e acompanham o meu trabalho e rotina nas redes sociais. Para os demais, com a paciência esgotada, informo que darei continuidade a toda responsabilização criminal e cível daqueles que, de forma anônima ou através de perfis falsos, tentaram prejudicar a mim e a minha noiva até aqui.

Obrigado pela compreensão e carinho de todos nesse momento!