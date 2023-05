Bruno, da dupla com Marrone, é acusado de transfobia contra repórter Lisa Gomes

A repórter Lisa Gomes, da RedeTV!, relatou que se sentiu constrangida durante uma entrevista com o cantor Bruno, da dupla com Marrone, na última sexta-feira (12). Momentos antes da entrevista, o sertanejo fez uma pergunta de cunho preconceituoso para a jornalista, uma mulher trans. O episódio aconteceu no evento no Villa Country, em São Paulo.

"Você tem p**?", perguntou o cantor. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Sphash Uol, a cena foi vista por várias pessoas que estava no camarim da dupla, inclusive a assessoria de imprensa do cantor e do espaço de shows. Uma delas ainda registrou o momento com uma câmera de celular nos bastidores da reportagem.

À publicação, Lisa diz que "se sentiu um lixo, invadida e desrespeitada".

"Estou à base de calmantes desde sexta. Sei que a gente enfrenta preconceito a vida inteira, mas o ocorrido fez eu me sentir invadida. Para as pessoas pode parecer uma bobagem, mas não é", afirmou.

Relação com o corpo

Segundo a jornalista, ela vem enfrentando dificuldades para a aceitação do próprio corpo, e episódios de transfobia com esse tornam o processo mais doloroso.

"Tive muita dificuldade em aceitar meu corpo e venho cuidando do meu psicológico para lidar com isso. Quando alguém fala esse tipo de coisa é como se você voltasse lá atrás e relembrasse todas as questões que envolvem o processo de transição", reiterou.

Lisa ainda afirmou que irá se reunir com advogados para analisar a possibilidade de tomar uma medida judicial.

"Estamos estudando o que podemos fazer. Existe uma cobrança da própria comunidade para que algo seja feito", finalizou.

A repórter solicitou que a RedeTV! não exibisse a reportagem com Bruno e teve o pedido acatado.