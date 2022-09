Bruno, da dupla com Marrone, faz piada machista com influenciadora e é ameaçado de processo

Bruno, da dupla com Marrone, usou indevidamente a imagem de duas mulheres — incluindo a influenciadora digital Luana Targino — e associou a elas mensagens pejorativas e machistas. A postagem foi feita na última quarta-feira (21), no Instagram do cantor sertanejo, e deletada por ele logo após repercutir negativamente.

Na foto, as amigas estão de biquíni segurando um peixe. Bruno escreveu por cima da imagem as palavras "Tilaska", "Tilápia" e "Tikebra" e, na legenda, riu da situação.

Em nota escrita por sua advogada e compartilhada em seu próprio Instagram, que tem mais de um milhão de seguidores, a influenciadora disse ser "inadmissível, em qualquer setor da sociedade, a propagação ou incitação de discurso misógino, como se as mulheres fossem objetos de consumo, sobretudo partindo de uma pessoa com tamanha expressão no meio artístico".

Além disso, ela disse que, mesmo que a publicação tenha sido apagada após a "óbvia repercussão negativa", os danos provocados pela exposição das mulheres "se perpetuam com a viralização do conteúdo nas redes sociais" e que, por isso, serão adotadas as medidas cabíveis.

"A assessoria jurídica da influenciadora vem a público repudiar o ocorrido e informar que está adotando as medidas cabíveis necessárias para mitigar os danos causados à sua imagem e evitar que esse tipo de discurso continue sendo reproduzido em desfavor das mulheres. Qualquer mulher, independentemente de sua profissão, pode vestir e publicar o que bem entender. E nem por isso deve tolerar que sua imagem seja tratada ou sexualizada de forma repugnante, tanto na internet quanto fora dela", finalizou a nota.

Cantor fez piada com possibilidade de processo

Após ser ameaçado de processo judicial por Luana Targino, o sertanejo voltou às redes sociais para diminuir a situação. Nesta sexta (23), ele postou uma foto em que estava escrito: "Seu José, depois de ter sexo com sua esposa, sempre acendia um cigarrinho para relaxar, e, assim, pouco a pouco, parou de fumar".

Nos comentários, seguidores de Bruno riram e concordaram com o músico, associando a postagem ao caso.