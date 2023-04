Marrone nega reversão de plástica no olhos: 'tudo mentira'

O cantor Marrone desmentiu a notícia de que teria feito a reversão de plástica nos olhos às escondidas. Ele se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto, nessa segunda-feira (10).

“O pessoal está falando que estou no hospital, é tudo mentira, enganação. É fake news. Estou de boa com a minha galera aqui”, disse em vídeo publicado nos Stories. Nas imagens, o cantor aparece usando um brinco na orelha e diz que está em Balneário Camboriú.

O cantor sertanejo fez diversos procedimentos em fevereiro deste ano. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ele afirmou que estava feliz. "Quando olho para o espelho, eu digo: 'eu tô bonitão'". A dupla de Bruno ainda brincou "antes, eu era um galão e agora sou um galã. Eu tô me achando o Brad Pitt".

PROCEDIMENTOS

Marrone foi operado em São Paulo e os procedimentos tinham o objetivo de retirar a expressão "caída" e contornar melhor o nariz. O cantor se submeteu a seis intervenções no rosto.

A nova namorada do artista, Anna Paula Farfalla, foi a responsável por incentivar as mudanças estéticas do artista. Ele fez lifting facial, blefaroplastia (retirada do excesso de pele das pálpebras inferiores), otoplastia (para melhorar a aparência das orelhas), rinosseptoplastia funcional e estética e lipoaspiração de papada.

“O resultado final será fantástico, conseguimos o rejuvenescimento que queríamos para ele. Agora, vamos seguir cuidando também do corpo com a equipe”, disse Anna em recente entrevista ao Extra.

Anna Paula trabalha como assessora para a realização de cirurgia plástica. Os dois estão juntos há cerca de quatro meses e se conheceram no show da dupla Bruno e Marrone.