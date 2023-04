MC Biel Xcamoso ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir, diz amigo

O cantor MC Biel Xcamoso, que morreu em um acidente de carro nesta segunda-feira (10), em Recife, teria ingerido bebida alcoólica, antes do acidente. A informação foi repassada à TV Globo por DJ Mateus, amigo da vítima. Ainda segundo ele, Xcamoso também teria desfeito a banda antes da ocorrência.

DJ Mateus era um dos integrantes da banda de MC Biel Xcamoso e juntos, eles haviam feito um show em Jaboatão dos Guararapes. Conforme Mateus, o atraso da apresentação causou um desentendimento entre o grupo. O DJ alega que o MC o elogiou, mas disse que esse era o último show com ele.

"Não só comigo, como também com o empresário dele, o primo dele, que é o produtor dele também; com as dançarinas e outras pessoas da banda", relatou. "Ele falou para nós que estava desfazendo a banda, que ia desfazer a banda, tirar todo mundo e ia construir outra banda", disse Mateus.

Segundo o ex colega de banda, a equipe se esforçou para que Xcamoso não dirigisse sob efeito de bebida após o fim do evento. "Ele mesmo falou para a gente que, quando acabasse o show, ele ia sozinho no carro e que não ia levar ninguém", esclareceu.

Exames toxicológicos foram solicitados para averiguar a presença de álcool no corpo do MC, segundo informou a equipe do Instituto de Criminalística. O enterro de Xcamoso acontece a partir das 16h, no Cemitério de Santo Amaro, no Recife.

Josuel, outro amigo de Biel, lamentou a morte. "Gabriel vai ficar na nossa memória como sempre foi para a gente: um menino alegre, extrovertido, para cima. Ele não queria tristeza perto dele não, só queria alegria".

ACIDENTE

Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, conhecido pelo nome artístico de MC Biel Xcamoso, morreu, nesta segunda-feira (10), em um acidente de carro em Recife. O veículo que o artista estava bateu na fachada de um prédio na Avenida da Boa Viagem e capotou.

O acidente aconteceu por volta das 4 horas. O carro ficou virado na frente do prédio. Pedaços do automóvel ficaram espalhados pelo chão. Um vídeo de uma câmera de segurança que circula no Twitter mostra o momento do impacto.

Ainda conforme a reportagem do G1, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, constatou que o cantor estava preso às ferragens e já não apresentava sinais vitais.

Quem era MC Biel Xcamoso

Conhecido pelo bordão "Novidade nova, é o Biel Xcamoso", Gabriel Farias se tornou um dos maiores nomes no cenário do brega em Pernambuco. Criado na Favela do Canal, no bairro do Arruda, Zona Norte de Recife, o jovem era cantor e produtor.

Ao longo da carreira, o artista colaborou com outros nomes populares do gênero, como a dupla Shevchenko e Elloco, MC Marley, MC Lucy e, recentemente, com a MC Pipokinha.