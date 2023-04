Luís Marcelo e Gabriel lançam primeira parte do DVD 'Clássicos de Buteco'; assista

A dupla sertaneja Luís Marcelo e Gabriel lançou a primeira parte do DVD "Clássicos de Buteco". Unindo sucessos consagrados do gênero com músicas inéditas, o trabalho foi lançado em todas as plataformas digitais — inicialmente com sete faixas.

Na primeira parte do projeto, os fãs podem conferir regravações de sucessos como "Sinônimos", "É Amor", "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer", e “Romance na tela” uma das faixas inéditas deste álbum.

Veja "Sinônimos":

As outras duas parte da produção audiovisual serão lançadas nos dias 12 de maio e 9 de junho."Estamos muito felizes em levar esse projeto e apresentá-los a um novo público", comentou Luís Marcelo.

Projeto de Sucesso

Em novembro de 2022, o projeto foi gravado em Fortaleza.

Anteriormente, foi apresentado em formato de live no canal da dupla. O resultado gerou mais de 2 milhões de visualizações no YouTube.