Dorgival Dantas constrói 'Cidade do Forró' no Rio Grande do Norte; veja fotos

Dorgival Dantas, um dos principais nomes da composição do forró, resolveu homenagear o gênero nordestino com um projeto grandioso. Com objetivo de valorizar a cultura nordestina, o forrozeiro projetou a Cidade do Forró — em Olho-d'Água do Borges (RN).

A cidade é onde o artista nasceu. Com uma cenografia que relembra os municípios do Interior na década de 1940, a Cidade do Forró nasce como um espaço não só para shows como para outros eventos.

"Porque tá ficando tudo bem bonito, graças a Deus. Vai ter casinhas pra você querendo reservar, ficar com sua família… uma igrejinha para quem quiser se confessar, se casar. Tem até uma delegacia. Será um lugar de muitas alegrias para todos que apreciam um bom forró", declarou Dorgival Dantas nas redes sociais.

O andamento das obras está bem adiantado e a expectativa é que o local seja inaugurado no dia 27 de maio com show de Dorgival Dantas e Flávio José.

Veja fotos:

Legenda: Cantor chegou a publicar fotos da construção em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Dorgival em parte da construção da Cidade do Forró Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Parte da área voltada ao público na Cidade do Forró Foto: Reprodução/Instagram