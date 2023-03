Mari Fernandez grava DVD em São Paulo com letras inéditas e versões internacionais no piseiro

Gravar uma produção audiovisual em São Paulo é um dos passos importantes na trajetória musical.de qualquer artista de forró. O registro aponta abertura e, simultaneamente, confiança no próprio nome no cenário nacional da música. Mari Fernandez, 22, deu um mais um passo da jornada artística com a gravação do segundo DVD da carreira.

Nome que surgiu na pandemia apenas com o poder dos streamings musicais, sem fazer shows por conta dos decretos estaduais contra aglomeração em shows, Mari Fernandez se consagrou com hits musicais em aplicativos como TikTok.

Legenda: Mari usou diferentes looks durante gravação de DVD Foto: Luka Godoy/Divulgação

Em São Paulo, para convidados e público pagante, ela emocionou logo no início da gravação ao som de "Quando Tem Sentimento". Os fãs ovacionaram a cearense.

Com LEDs carregados de imagens tridimensionais, o público teve cenários com grande imersões digitais no deserto, no fundo do mar, entre outras ambientações. Mari levou ainda um novo visual ao DVD, além de levar ao público quatro looks durante mudança de faixas.

A produção audiovisual contou com participações de Wesley Safadão, Luisa Sonza, além das duplas Maiara e Maraisa e Hugo e Guilherme.

Legenda: Mari Fernandez fez dueto com Luísa Sonza Foto: Luka Godoy/Divulgação

A cantora cearense caiu no pop de Luisa Sonza, enquanto levou a gaúcha ao som do piseiro. Acompanhada de sertanejos, Mari também mostrou que divide bem a voz em trio ao lado de nomes sertanejos

Ao todo, foram 14 músicas inéditas gravadas e mais seis regravações que não poderiam ficar de fora. Duas composições em inglês, ainda em trâmites de autorização, ganharam versões na cadência do piseiro.

Setlist de músicas inéditas:

Deixa eu viver (assusta ter você)

Por mais que doa

Amor sem compromisso

Tortura

Fora dos stories

Eu te amo mais eu te odeio

Ainda existe amor

Te esquecer pra ontem

Tu não quer me amar

É pra sofrer calado

Bloqueadim

Frouxo

Marquinha

Sua Namorada Me Ama

Elogio de cearense veterano na música

Legenda: Wesley Safadão foi um dos convidados de Mari Fernandez no DVD Foto: Luka Godoy/Divulgação

O cantor cearense Wesley Safadão rasgou elogios sobre Mari Fernandez durante a gravação.

“Eu sou suspeito pra falar, mas falando da nossa música, ela é um sucesso e estou muito feliz de estar participando desse momento maravilhoso, na gravação do DVD de uma artista, e eu sei o quanto é especial, a gente trata isso como uma virada de chave. E a Mari, sem dúvidas, é uma das maiores artistas do nosso País, e esse DVD vem para afirmar, cada vez mais, que ela chegou pra ficar”, comenta Wesley Safadão.

Mari e Wesley ainda não haviam feito nenhuma produção juntos. É louvável ver a união dos cantores em meio à disputa de mercado entre as produtoras dos cearenses. Ele é dono da Camarote Shows, e ela é um dos principais produtos da Vybbe — empresa de Xand Avião.

Mari Fernandez chorou ao apresentar família

Legenda: Mari Fernandez se emocionou ao falar da importância dos familiares para poder realizar o sonho de ser cantora

Um dia antes do DVD, Marí Fernandez atendeu jornalistas de diferentes regiões do País em coletiva. Ela falou sobre a trajetória musical, a realização de gravar uma produção fora do Ceará, além dos grandiosos números nas plataformas de música.

No fim da entrevista, Mari Fernandez apresentou, pela primeira vez, a família ao público. Mãe, irmão, tios e primos estiveram na gravação.

A jovem cantora se emocionou ao lembrar das dificuldades que passou para entrar na música, quando ainda vivia em Alto Santo (CE).