Piseiro feminino: o Ceará conta com Mari Fernandez

Esse é o primeiro texto que escrevo com a união dos termos "piseiro feminino". De Alto Santo (CE), uma voz do Ceará, me chamou atenção pelo jeito espontâneo de cantar o derivado do gênero forró. Mari Fernandez surgiu no Spotify Brasil do nada. Sem fazer shows presenciais, ela entrou no top 10 na playlist "viral 50" da plataforma de streaming.

Os passos de Mari Fernandez são semelhantes ao do cantor e sanfoneiro cearense Tarcísio do Acordeon que despontou em plena pandemia do coronavírus, em 2020. Falar da cidade natal da jovem também aponta para Rita de Cássia — cantora e compositora dos sucessos "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de um Vaqueiro".

Assista "Amizade Colorida":



Com apenas cinco músicas do álbum "Piseiro Sofrência", Mari Fernandez atingiu números expressivos. Até bordão ela já ecoa nas singles: "é pra lascar o coração".

"Não, Não Vou", "Amizade Colorida", "Agonia", "Coração Bandido" e "Acorrentado em Você" evidenciam os conflitos amorosos interpretados pela cearense.

É notável os traços de Mari Fernandez com Marília Mendonça, mas as semelhanças não param por aí. Antes de assumir os vocais em 2021, a cearense já era conhecida por composições nas vozes de Eric Land, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordoen e Michele Andrade.

O timbre e notas altas são marcantes na voz da cearense. No único repertório lançado, ela chama atenção por unir duas expressões musicais em evidência nos últimos anos: a sofrência do sertanejo e o piseiro do forró.

O talento leva Mari Fernandez ao crescimento no mercado. Na busca por espaços da música, ela conta com Waguim — nome conhecido por atuar em divulgações de Xand Avião.

De fato, a pandemia do coronavírus oculta Mari Fernandez do público presencial. Mesmo antes da fama e do sucesso, é notória a quebra da primeira barreira da carreira da cearense. Não é todo mundo que sai do anonimato para as 10 mais virais do Spotify Brasil.

Para quem gosta da voz do nordestino com um pitada de sofrência, Mari Fernandez é um bom nome para uma playlist no último volume.