Mari Fernandez supre ausência de novas vozes femininas do forró eletrônico

Muitas vozes femininas do forró eletrônico, na ativa no atual mercado, são de cantoras que lutam por espaço desde os anos 1990. Eliane, Rita de Cássia, Kátia Cilene, Walkyria Santos e Solange Almeida são algumas das vocalistas que se mantém em um cenário disputado por homens.

Ao mesmo tempo, em um mercado de shows restrito ao Nordeste, nomes como Laninha Show, Joyce Tayná, Danieze Santiago, entre outras, vivem um cenário mais fechado da música. Elas ainda não furaram a bolha regional, mas dão folego ao espaço feminino no forró.

Em 2021, a voz da cearense Mari Fernandez ecoou nas redes sociais com a composição "Não, Não Vou". De timbre forte e de letras marcantes, a forrozeira caiu no gosto da juventude pelo aplicativo TikTok. Neste mês, de forma repentina, ela gravou o primeiro DVD da carreira.

No repertório atualizado, 10 músicas inéditas. Para o primeiro DVD da carreira, a forrozeira reuniu um time de peso e surpreendente para uma iniciante no mercado musical. Xand Avião, Nattan e Zé Vaqueiro, nomes em alta no piseiro, participaram do produto audiovisual.

Apoio de Simone e Simaria

De forma curiosa, a dupla Simone e Simaria foi quem mais chamou atenção na gravação. As irmãs são cuidadosas ao participar de feats. O olhar das coleguinhas pela cearense destaca.

Legenda: Simone e Simaria cantaram música inédita em feat com Mari Fernandez Foto: Divulgação/Ubiratan Neto

"Talento, né? Talento, a mão de Deus e repertório bom. Chegou no TikTok e a galera abraçou", confidenciou Simone à coluna nos bastidores do DVD.

Simaria reforçou a necessidade de cantoras apoiarem umas as outras. "A gente precisa apoiar essas meninas para poder fortalecer cada vez mais nosso movimento. Mostrar para o país, para o mundo, que a mulherada tá com tudo".

A partir de agora, Mari Fernadez terá o desafio de manter o que conquistou com o próprio trabalho: top 10 em rankings de aplicativos, programas de TVs nacionais e uma forte agenda de shows.