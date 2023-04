MC Biel Xcamoso morre em acidente de carro em Recife

Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, conhecido pelo nome artístico de MC Biel Xcamoso, morreu, nesta segunda-feira (10), em um acidente de carro em Recife. Segundo o G1 PE, o veículo que o artista estava bateu na fachada de um prédio na Avenida da Boa Viagem e capotou.

O acidente aconteceu por volta das 4 horas. O carro ficou virado na frente do prédio. Pedaços do automóvel ficaram espalhados pelo chão. Um vídeo de uma câmera de segurança que circula no Twitter mostra o momento do impacto.

Ainda conforme a reportagem do G1, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, constatou que o cantor estava preso às ferragens e já não apresentava sinais vitais.

Luto

Nos comentários da última foto postado por MC Biel Xcamoso no Instagram há algumas horas, os fãs e amigos lamentaram a morte. Ele havia feito show no domingo (9), pouco antes do acidente.

“Estou em choque”, escreveu uma pessoa na rede sociais. “Descanse em paz. Te amo sempre”, publicou outra.

O artista também havia postado Stories do dia anterior mostrando imagens da apresentação.