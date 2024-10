Até que horas pode votar nas eleições 2024? Veja horário para se programar

O 1º turno das Eleições Municipais de 2024 acontece neste domingo (6) em todo o País. Mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos para votar nos seus representantes para as prefeituras e câmaras municipais para os próximos quatro anos.

A votação do pleito seguirá o horário de Brasília, com início às 8h e término às 17h. Porém, por conta do fuso horário, as seções eleitorais de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima abrirão às 7h pelo horário local. Algumas seções também seguirão o horário do Acre, que marca o início da votação para às 6h.

A partir das 17h, as seções eleitorais serão encerradas para o início da contabilidade e apuração dos votos. Os resultados, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções, serão transmitidos até o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) através de boletins auditáveis.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão propõe instalar a Casa da Mulher de Fortaleza: 'implantar em todas as regionais' PontoPoder Capitão Wagner propõe 'viabilizar' o Hospital da Mulher: 'atendimento 24 horas de emergência' PontoPoder André Fernandes promete novas 'creches' na cidade: 'com horário estendido e mais vagas em convênio'

Como se identificar no dia da votação?

Para votar, é necessário que o eleitor se apresente na seção eleitoral portando um documento oficial com foto. Não será necessário levar o título de eleitor, porém, é através dele que o cidadão encontra a zona e a seção eleitoral em que deve votar.

As opções aceitas de documentos para votar são:

Carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O eleitor também poderá se identificar na seção com o aplicativo e-Título, desde que tenha foto e cadastro das impressões digitais na Justiça Eleitoral. O aplicativo funciona como uma via digital do título de eleitor. O download foi liberado somente até esse sábado (5).

O eleitor também pode saber seu local de votação através do WhatsApp automatizado do TSE. Para ter acesso à informação, basta mandar uma mensagem para o número (61) 9637-1078 e marcar a opção “6”.

Não votei em 2022, posso votar em 2024?

Os eleitores que não compareceram e não justificaram sua ausência nas eleições gerais de 2022 poderão votar no 1º turno das eleições municipais de 2024. O título do cidadão só é suspenso após ausência sem justificativa nos últimos três turnos eleitorais.

Como justificar o voto nas eleições de 2024?

Quem não puder comparecer para votar no 1º ou no possível 2º turno das eleições municipais deste ano poderá justificar a ausência de algumas maneiras.

Quem estiver fora da região da sua zona eleitoral poderá realizar a justificativa através do e-Título no mesmo dia. Com o sistema de georreferenciamento dos celulares, o aplicativo consegue confirmar que a pessoa está de fato fora do lugar onde vota. Porém, a ação deverá ser feita no horário da votação.

A justificativa também poderá ser feita por meio do Sistema Justifica, exclusivo do TSE.

O que pode e o que não pode no dia da votação?

No dia da votação, será permitido se manifestar através de bandeiras, broches e adesivos de maneira individual, sem pedir votos a terceiros. Será possível votar em qualquer traje, mas roupas de banho devem ser evitadas. Será possível também levar uma “cola” com os números dos candidatos para a cabine de votação. Pessoas com deficiência poderão acessar a cabine com o auxílio de um acompanhante.

Já o que está proibido para este domingo são manifestações de pessoas organizadas portando quaisquer insígnias que identifiquem candidata ou candidato, partido, coligação ou federação. Entrar na cabine com celular, aparelhos de áudio ou máquinas fotográficas também está proibido.

O porte de armas de fogo também está estritamente proibido na votação. A exceção será apenas o momento em que agentes de segurança em atividade geral de policiamento no dia das eleições forem votar.

Reforço na segurança

No Ceará, as eleições municipais contarão com um reforço extensivo nos 184 municípios do Estado. O trabalho integrado é realizado neste fim de semana e contará com 21.560 agentes. A ação é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, que atua junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Procuradoria Regional Eleitoral e demais órgãos parceiros.