André Fernandes promete novas 'creches' na cidade: 'com horário estendido e mais vagas em convênio'

Na reta final da campanha, o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes ressaltou que irá ofertar mais vagas de creches na Cidade, por meio da criação de novas unidades com "horário estendido" e de "convênio" com a rede privada. A medida é uma das ações citadas pelo parlamentar de política para as mulheres. Na noite desta quarta-feira (2), o postulante participou de uma caminhada no Planalto Ayrton Senna.

"Não será uma política só, mas várias [para as mulheres]. Políticas que atendam às diferentes demandas. Por mais segurança para andar nas ruas com uma guarda municipal mais presente e preparada, com mais câmeras; creches com horário estendido e mais vagas em convênios com creches particulares; programas que darão mais oportunidades, que é a grande preocupação das mães André Fernandes (PL) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Legenda: André Fernandes também reforçou que sua campanha tem evitado conflito com outras Foto: Ismael Soares

Na ocasião, ele também citou outras propostas que abrangem diversos públicos e também devem beneficiar as mulheres, como a "Casa do Autista", o "Saúde Toda Hora", entre outros.

Violência política

O candidato do PL também falou sobre episódios de violência política que têm ocorrido entre militantes de candidatos à Prefeitura. Questionado obre os cuidados que tem tomado, ele frisou que sua campanha "é de paz" e tem evitado conflitos.

"Nossa campanha é de paz. Não atacamos, não provocamos e não procuramos conflito com ninguém. É uma campanha alegre, propositiva, pensando no que é melhor pra Fortaleza e para as pessoas. É o que você vê nas ruas com o povo, nos nossos blocos", acrescentou.