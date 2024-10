Capitão Wagner propõe 'viabilizar' o Hospital da Mulher: 'atendimento 24 horas de emergência'

Candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner pontuou que vai "viabilizar" o "funcionamento completo" do Hospital Mulher, oferecendo, inclusive, atendimento 24 horas de emergência. Na noite desta quarta-feira (2), o político realizou um panfletaço no cruzamento da Av. Washington Soares com Rua Manuel Castelo Branco, no bairro Messejana, e depois seguiu para um culto em uma igreja evangélica localizada na região.

"A gente tem um Hospital da Mulher que foi construído na gestão da Luizianne, mas a cada ano que passa tem recebido um recurso menor. Por conta disso, não tem atendido às demandas. A gente quer fazer o Hospital da Mulher funcionar por completo, inclusive com atendimento 24 horas de emergência" Capitão Wagner (União) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Depois da panfletagem, Wagner participou de um culto em uma igreja evangélica do bairro Messejana Foto: Ismael Soares

Na ocasião, o político destacou, ainda, que vai criar uma "Casa da Mulher de Fortaleza" para oferecer acolhimento e capacitação profissional às vítimas de violência doméstica da Capital.

Violência política

O postulante do União Brasil também comentou episódios de violência política que têm ocorrido entre militantes de candidatos ao Paço Municipal. Com a proximidade da data da eleição no primeiro turno e o acirramento entre as campanhas, ele reforçou a orientação para que seus apoiadores "respeitem" os adversários e disse que tem se sentindo mais seguro neste pleito na comparação com disputas anteriores.

"Eu tenho andado muito tranquilo nas comunidades. Em relação às eleições passadas, eu me sinto até mais tranquilo e mais seguro, tenho sido muito bem recebido nas comunidades. Lógico que a gente se preocupa com o militante adversário, a gente já viu gente jogar ovo em candidato adversário, já viu outro tipo de enfrentamento, mas graças a Deus, em relação à minha segurança física ou até agressão verbal, eu até hoje eu não sofri", complementou.