e-Título deve ser baixado até este sábado (5); saiba como ter o aplicativo no celular

As eleições municipais no Brasil acontecem no próximo domingo (6). Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.569 municípios do país. No dia, é preciso apresentar um documento de identificação, sendo o e-Título uma das opções aceitas.

O e-Título é um aplicativo móvel que possibilita o acesso à via digital do título eleitoral. Informações como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais, podem ser acessadas por meio da plataforma.

Veja também PontoPoder Quase 80% dos municípios do Ceará têm denúncias de publicidade irregular nas eleições; veja lista PontoPoder Cassinos de Las Vegas abrem bets no Brasil e planejam abertura presencial caso lei seja aprovada

O aplicativo e-Título está disponível na Apple Store e na Google Play Store. No entanto, a atualização ou o primeiro acesso à ferramenta só pode ser feito até sábado (5).

COMO BAIXAR

Para baixar o e-Título, siga os seguintes passos:

Acesse a loja de aplicativos (Apple Store ou Google Play Store); No campo de busca, digite e-Título e selecione o aplicativo oficial desenvolvido pela Justiça Eleitoral; Clique em "Instalar" (no Android) ou "Obter" (no iPhone); Depois de instalado, abra o app. Informe seus dados pessoais, conforme registrados no seu cadastro eleitoral; Com o cadastro completo, o e-Título será exibido e você poderá usá-lo para consultar sua situação eleitoral, local de votação e outros serviços.

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA VOTAR

Na dia da eleição, serão aceitos os seguintes documentos com foto: