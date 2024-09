Cassinos de Las Vegas abrem bets no Brasil e planejam abertura presencial caso lei seja aprovada

Visando a abertura presencial, os cassinos de Las Vegas MGM Grand, Hard Rock Café e Caesars Palace já investiram R$ 90 milhões em sites de bets no Brasil. Conforme noticiou a Folha de S. Paulo, neste domingo (29), as empresas estão próximas de obter licença para operar no setor no país.

As companhias querem abrir sites online de apostas para testar como o mercado brasileiro funciona. Dirigentes contaram ao jornal Folha de São Paulo que o Brasil seguiu o processo contrário do mundo ao legalizar bets antes de casas presenciais.

No Rio de Janeiro, o Caesars Palace já possui licença da Loterj para operar com bets. A empresa também está construindo uma sede em Americana, no interior de São Paulo. A companhia já possui 28 funcionários e planeja contratar outros 62.

No site do Cassino é revelado que deve haver um depósito mínimo de cerca de R$ 1 mil. "Para nós, o jogo físico, caso seja regulamentado no Brasil, é um caminho natural que a gente vai seguir para pedir uma licença também", diz o presidente da Caesars Sportsbook no Brasil André Feldman.

O projeto de lei, que já foi aprovado em Comissão no Senado, prevê que os locais devem estar integrados a complexos de laxar como prédios ou embarcações, além de ter hotéis com 100 acomodações, shoppings, salões para eventos e restaurantes.

O que diz o PL que legaliza cassinos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou em julho, por 14 a 12 votos, relatório sobre projeto de lei que propõe a legalização de cassinos e jogos de azar, como bingo e jogo do bicho, no Brasil. O tema agora deve ser remetido ao plenário da Casa.

O PL 2.234/2022 veio da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado, e tramita no Senado desde 2022. A proposta prevê a permissão para a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, como hotéis de alto padrão (com pelo menos 100 quartos), restaurantes, bares e locais para reuniões e eventos culturais.

O projeto propõe ainda a possível emissão de uma licença para um cassino em cada estado e no Distrito Federal. Alguns estados teriam uma exceção, como São Paulo, que poderia ter até três cassinos, e Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará, com até dois cada um, se o projeto for aprovado. A justificativa foi o tamanho da população ou do território.