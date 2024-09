Polícia investiga tiros disparados contra carros e casa de candidato a prefeito de Pacajus

A residência do candidato à Prefeitura de Pacajus, Edilson das Casas (União Brasil), foi alvo de um atentado na madrugada deste sábado (28), por volta das 4h. O postulante utilizou as redes sociais para divulgar o ocorrido e compartilhar vídeo com imagens de câmeras de segurança.

Nelas, é possível ver um carro estacionando na frente da casa. Uma das três pessoas que aparecem nas imagens força o portão e outra entra rapidamente no domicílio e efetua disparos. Em seguida, o vídeo mostra o carro saindo e o grupo correndo, em direções opostas.

No momento dos disparos, o candidato estava na residência com a esposa, os dois filhos, a mãe e um amigo. Os tiros atingiram carros que estavam estacionados e a coluna na casa.

Foi feito um boletim de ocorrência, e o candidato deve prestar depoimento na delegacia ainda neste sábado. À TV Verdes Mares, a defesa da vítima informou que iria formalizar o pedido de reforço da força nacional em Pacajus junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE).

"Não sei quem são essas pessoas, se elas foram direcionadas para alguém ou o que elas pretendiam. (...) Confio nas autoridades que estão investigando e espero que esses responsáveis sejam encontrados e punidos o mais breve possível para que não se repita essa atitude com outras pessoas", disse o advogado Jesus da Costa.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Além disso, a Pasta afirma que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e apreendeu um veículo com queixa de roubo que teria sido utilizado na ação criminosa.

"Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Metropolitana de Horizonte, unidade plantonista da PCCE na região. As investigações seguem a cargo da Delegacia Metropolitana de Pacajus para elucidar o caso e capturar os suspeitos", finaliza o comunicado.

INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS

A população pode repassar informações sobre a ocorrência por meio do Disque-Denúncia da SSPDS, o número 181. Denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia podem ser feitas para o telefone (85) 3101-0181, que é WhatsApp.

Outra opção é o “e-denúncia”, o site do serviço 181. Já o contato da Delegacia Metropolitana de Pacajus é (85) 3348-4591. O sigilo e o anonimato são garantidos.