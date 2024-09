PontoPoder Contexto: Reta final da campanha em Fortaleza com cenário indefinido

No PontoPoder Contexto deste sábado (28), jornalistas comentam a reta final da campanha eleitoral em Fortaleza e o cenário de indefinição sobre a expectativa de quem estará no segundo turno.

O programa terá ainda a análise dos números da pesquisa Quaest para a prefeitura de Fortaleza e informações sobre prisões de pessoas envolvidas em ameaças às candidaturas no Interior.

O editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, apresenta o programa. Participam da conversa, ainda, Jéssica Welma, editora do PontoPoder, e Ingrid Campos, repórter do PontoPoder. O programa vai ao ar neste sábado (28), na Verdinha FM 92.5, às 21h.

O programa semanal tem a participação do ouvinte através do WhatsApp da Verdinha no (85) 98887 1306. Além da transmissão na rádio, o PontoPoder Contexto fica disponível nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Google Podcast.