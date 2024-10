Qual o app para acompanhar o resultado das eleições? Confira

Os resultados das Eleições Municipais de 2024 podem ser acompanhados por meio de plataformas desenvolvidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Uma delas é o app "Boletim na Mão", disponível gratuitamente para download na Apple Store e no Google Play.

De acordo com o TSE, a ferramenta, lançada em 2016, permite que qualquer pessoa confira os resultados por meio da leitura do QR Code disponível no Boletim de Urna. Assim, os eleitores têm acesso rápido e digitalizado aos conteúdos de BUs impressos no encerramento das atividades de votação em cada seção eleitoral.

O Boletim de Urna é o relatório que traz o total dos votos registrados em cada urna eletrônica em determinada seção eleitoral, contendo os votos que cada candidato ou candidata recebeu, além de votos nulos, em branco e as abstenções contabilizadas, bem como outras informações.

QR Code

O Boletim de Urna vem com um QR Code, cuja leitura permitirá consultar as mesmas informações do Boletim, mas digitalizadas.

Com o aplicativo baixado, o usuário fará a leitura do código com a câmera do celular e o app guardará a imagem gerada automaticamente no aparelho. Para realizar a leitura do QR Code impresso no Boletim de Urna, não é preciso conexão com a internet. A conexão será exigida apenas no momento de visualizar o primeiro conteúdo do Boletim lido.

Além do aplicativo, os eleitores e eleitoras, candidatos e candidatas também podem acompanhar os resultados pelo site do TSE, na plataforma Resultados e pelo site do Diário do Nordeste.