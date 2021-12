Carla Diaz assume romance com vereador de São Paulo Felipe Becari

A atriz Carla Diaz está vivendo um romance com Felipe Becari, vereador de São Paulo pelo PSD. A ex-BBB postou em sua conta no Instagram uma sequência de fotos com o namorado em visita a uma vinícola.

Ela foi discreta na legenda, publicou somente dois ‘emojis’, um de vinho e outro de coração, mas Felipe, nos comentários, entregou: “E eles aprenderam a se presentear com momentos de paz”, escreveu.

Em sua própria conta na rede social, Felipe publicou uma sequência de 'stories' da aventura com a amada no último dia do ano. Na primeira foto, mostrando toda a vinícola, ele legendou: "O que dizer sobre a natureza?". Na segunda, mostrando ele segurando um cacho de uvas roxas: "E sobre as paixões?". Por último, numa selfie do casal tirada por Carla: "E sobre o amor?".

Na postagem de Carla, muitos famosos desejaram felicidades aos dois, como o economista e também ex-BBB Gil do Vigor, a apresentadora Adriane Galisteu, a cantora e ex-BBB Gabi Martins, o ator Rafael Almeida e o ator Beni Falcone. "Amiga, tu vigorou!!!", escreveu Gil, usando um de seus bordões no reality.

Repercussão

O nome da atriz passou um tempo nos assuntos mais comentados do Twitter. Os comentários foram de "Carla Diaz, mulher, você finalmente tá vencendo" a "Carla Diaz adora boy biscoiteiro, este Felipe é um Arthur de causas sociais".